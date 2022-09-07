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İmza aşamasında zam yaptılar! Galatasaray o transferde masadan kalktı

07.09.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Okan Buruk ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray transferde son viraja girilirken vitesi yükseltmiş durumda. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran Sarı-Kırmızılı ekip çalışmalarını hızlandırırken İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için kulübü ile her konuda anlaşmıştı. İmza aşamasına gelen transferde Sassuolo cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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Transferde son saatlere girilirken vitesi yükselten Galatasaray kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens isimleriyle güçlendirirken, son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de çıktığı 5 karşılaşmadan topladığı 10 puanla 7. sırada yer alan Sarı-Kırmızılı ekibin gündeminde bulunan Kaan Ayhan transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI!

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En çok merak edilen konuların başında gelen transfere dair de konuşan Okan Buruk, "Oynayan oyuncularımızdan hiçbiri ayrılmayacak. Kaan Ayhan ve Icardi girişimleri devam ediyor. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Herkes çok iyi kadrolar kurdu. Eğer planlarımız istediğimiz gibi gitmezse devre arasında bakacağız." şeklinde konuşmuştu.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

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Sarı-Kırmızılılar Marcao'nun ayrılmasından bu yana arayışlarını sürdürdüğü savunma bölgesi için İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için kulübü ile 4 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşmış, milli oyuncu ile ise 1.6 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına mutabakat sağladığı iddia edilmişti.

TRANSFER ASKIYA ALINDI

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Kaan Ayhan transferinin her an açıklanması beklenirken, İtalyan kulübünden flaş bir hamle geldi. Milliyet'in haberine göre; Milli stoperle 1.6 milyon Euro üzerinden 4 yıllığına el sıkışan sarı-kırmızılılar, Sassuolo'nun uzlaşmaz tavrı yüzünden transferi askıya aldı.

BONSERVİSİNE ZAM

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İtalyan kulübü daha önce 4 milyon Euro'luk bonservis bedelini kabul etmişti. Ancak sarı-kırmızılılar bedelde indirim beklerken, Sassuolo bonservisi 6 milyon Euro!ya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray transferden vazgeçti. Galatasaray yaz transfer döneminde yaklaşık 2 aydır deneyimli stoperi transfer etmek için çaba sarf ediyordu.

"SAYGISIZLIK"

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Son adımına gelinen transferde İtalyan ekibinin sergilediği bu tutum Sarı-Kırmızılı cephede hoş karşılanmazken, konu sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı taraftarlar konuya dair yaptıkları paylaşımlarda Sassuolo'nun bu tavrı için 'Saygısızlık' yorumunda bulundu.

KAAN AYHAN'IN FOTOĞRAFLARI

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