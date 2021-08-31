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İnci Çayırlı kimdir? Vefat eden Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı nereli ve kaç yaşında vefat etti?

31.08.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sanat Müziği sanatçısı ve koro şefi olarak bilinen usta sanatçı İnci Çayırlı hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Onur Akay'ın paylaşımı sonrası İnci Çayırlı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki İnci Çayırlı kimdir? Vefat eden Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte ayrıntılar...

Türk Sanat Müziği için önemli değerlerden biri olan sanatçı İnci Çayırlı vefat etti. Sanatçı bir dönem İstanbul Radyosu'nda da çalışmıştı. Peki İnci Çayırlı kimdir?

İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?

Türk sanat müziğinin usta sanatçılarından İnci Çayırlı hayatını kaybetti. Onur Akay acı haberi "Türk sanat müziğinin usta ismi Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı'yı maalesef kaybettik. Tavrı ve bilgisi ile ekol olmuş sanatçımızın mekanı cennet olsun inşallah" cümleleri ile duyurdu.
Gelişme sonrası Çayırlı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Vefatında 86 yaşında olan ve 1935'te İstanbul'da dünyaya gelen İnci Çayırlı, Çamlıca Kız Lisesi'nde okumuştur.
1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olarak göreve başlayan Çayırlı, İstanbul Radyosu'nda da çalışan sanatçı, bir dönem Münir Nurettin Selçuk'un korosunda yer almıştır.

KURUCU ŞEFLERDEN OLDU

KURUCU ŞEFLERDEN OLDU
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyeliği de yapan İnci Çayırlı, 1990 senesinde Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği korosunun kurucu şeflerinden olmuştur.

DEVLET SANATÇISI ÜNVANI VERİLDİ

DEVLET SANATÇISI ÜNVANI VERİLDİ
1995 yılından bu görevinden ayrılan isme, Kültür Bakanlığı 1998 yılında devlet sanatçısı unvanı vermiştir.
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