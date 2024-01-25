MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İnci Taneleri 1. bölümü gündemde! İnci Taneleri konusu ne, oyuncuları kimler? İnci Taneleri hikayesi gerçek mi, uyarlama mı?

İnci Taneleri 1. bölümü gündemde! İnci Taneleri konusu ne, oyuncuları kimler? İnci Taneleri hikayesi gerçek mi, uyarlama mı?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2024 15:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Tanıtımlarıyla büyük ses getiren İnci Taneleri herkesi ekran başına kilitleyecek. Heyecanla beklenen diziye dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, İnci Taneleri konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi İnci Taneleri'ne dair tüm merak edilenler...

İnci Taneleri dizisi bu akşam birinci bölümüyle ekrana gelecek. Tanıtımlarıyla büyük ses getiren yeni dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi de merak edilemeye başlandı. Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri 1. bölümüyle reyting listesini alt üst edecek. Peki, İnci Taneleri oyuncuları kimler, hikayesi gerçek mi? İşte tüm detaylar...

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

BİRİNCİ BÖLÜMÜYLE GÜNDEM OLDU

KONUSU NEDİR?

KONUSU NEDİR?
İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.
Yılmaz Erdoğan’ın, kendi yazdığı senaryosu ile yıllar sonra ekranlara dönüş yapacağı İnci Taneleri dizisinin ‘Dilber’li tanıtım filmi, sosyal medyada 30 milyonun üzerinde izlenerek bir rekora imza attı.
Günlerce konuşulan tanıtımda Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’nün dans performansından övgü ile bahsedildi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU
Sosyal medya kullanıcılarının da kendi arasında binlerce kez paylaştığı tanıtım bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu.
Hazar Ergüçlü’nün dizideki rolünün en önemli bölümlerinden olan pavyondaki dans sahneleri için adeta kampa girerek özel ders aldığı ortaya çıktı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Hazar Ergüçlü İnci Taneleri ele
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat ve Engin Polat davasında mahkemeden flaş karar

Dilan Polat ve Engin Polat davasında mahkemeden flaş karar

Yılın ilk faiz kararı belli oldu

Yılın ilk faiz kararı belli oldu

Salih Uçan ezeli rakibin yaptığı teklifi kabul etti

Salih Uçan ezeli rakibin yaptığı teklifi kabul etti

Kredi kartı faiz oranları merak ediliyordu! Merkez Bankası kararı sonrası belli oldu...

Kredi kartı faiz oranları merak ediliyordu! Merkez Bankası kararı sonrası belli oldu...

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bombası

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bombası

SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.