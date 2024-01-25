İnci Taneleri 1. bölümü gündemde! İnci Taneleri konusu ne, oyuncuları kimler? İnci Taneleri hikayesi gerçek mi, uyarlama mı?

İnci Taneleri dizisi bu akşam birinci bölümüyle ekrana gelecek. Tanıtımlarıyla büyük ses getiren yeni dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi de merak edilemeye başlandı. Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri 1. bölümüyle reyting listesini alt üst edecek. Peki, İnci Taneleri oyuncuları kimler, hikayesi gerçek mi? İşte tüm detaylar...



BİRİNCİ BÖLÜMÜYLE GÜNDEM OLDU

KONUSU NEDİR? İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Yılmaz Erdoğan’ın, kendi yazdığı senaryosu ile yıllar sonra ekranlara dönüş yapacağı İnci Taneleri dizisinin ‘Dilber’li tanıtım filmi, sosyal medyada 30 milyonun üzerinde izlenerek bir rekora imza attı.

Günlerce konuşulan tanıtımda Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’nün dans performansından övgü ile bahsedildi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU Sosyal medya kullanıcılarının da kendi arasında binlerce kez paylaştığı tanıtım bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu.