İnci Taneleri dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Sosyal medya Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'yü konuştu... Dizideki o sahne gündem oldu! "Alttan çek öyle daha iyi"

İnci Taneleri dün akşam ekran macerasına başladı. Dizinin fragmanı bile ilk günden adından söz ettirmişti. İnci Taneleri dizisinin Dilber'i, Dilber dansı ve Dilber elbisesi günlerdir gündemde olduğu gibi role hayat veren Hazar Ergüçlü de merak konusu olmuştu.
Büyük bir merakla beklenen İnci Taneleri dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin birinci bölümü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.
BKM Yapım imzalı olan, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin galası da dün akşam gerçekleştirildi.
Dizinin başrolleri ilk bölümü birlikte izledi ve ardından birlikte eğlendi. Geceye Hazar Ergüçlü Dilber dansıyla damga vurdu.
Ergüçlü'nün Yılmaz Erdoğan ile karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dizide dikkat çeken başka bir sahne ise Hazar Ergüçlü'nün merdivenler üzerinde poz verirken yaptığı konuşma oldu.