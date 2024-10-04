İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü dergi için poz verdi! Cesur karelerine beğeni yağdı

MYNET- Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü her adımıyla olay oluyor. Önceki İçerik Sonraki İçerik

BEĞENİ YAĞDI

ergüçlü 1 Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da dikkat çeken Ergüçlü bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

ergüçlü 2 Süper mini kot eteği ve beyaz büstiyeri ile asansörde poz veren güzel oyuncunun cesur karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI Ergüçlü'ye sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'güzelliğin şaka mı?', 'harika görünüyorsun', 'başka bir aurası var', 'şahane görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

ergüçlü 4 31 yaşındaki genç oyuncu, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.