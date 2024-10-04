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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü dergi için poz verdi! Cesur karelerine beğeni yağdı

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü dergi için poz verdi! Cesur karelerine beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.10.2024 13:07
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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı 'Dilber' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Ergüçlü cesur pozlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü ismin karelerine beğeni yağdı.

MYNET- Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü her adımıyla olay oluyor.

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BEĞENİ YAĞDI

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ergüçlü 1
Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da dikkat çeken Ergüçlü bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

ergüçlü 2

ergüçlü 2
Süper mini kot eteği ve beyaz büstiyeri ile asansörde poz veren güzel oyuncunun cesur karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ergüçlü'ye sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'güzelliğin şaka mı?', 'harika görünüyorsun', 'başka bir aurası var', 'şahane görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

ergüçlü 4

ergüçlü 4
31 yaşındaki genç oyuncu, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

ergüçlü 5

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2011'de Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.
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Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
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