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İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü

29.10.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü

KASTAMONU/ÇANKIRI (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesi ile Çankırı'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

İnebolu'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan etkinliğe Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte bazı kadınlar giydikleri kıyafetlerle, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken İstiklal Yolu'nda donarak şehit olan Şerife Bacı'yı canlandırdı.

Etkinliğe katılanlar ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile yürüdü. Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş İnebolu Türk Ocağı Müzesi önünde sona erdi.

Kaymakam Baycar, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 98. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Baycar şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum. Onların bize verdiği sorumluluk bu bayrağı ilelebet daim ettirmek ve bunu bizden sonraki nesillere şerefle şanla devretmek ve bu vazifeyi kutlu şekilde onlara bırakmak. Bu uğurda vatan müdafaasında şehit olan tüm şehitlerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana daha önce de Malazgirt'ten bu yana vatan müdafaasında, terörle mücadelede şehit olan bütün şehitlerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet, sağ olanlara da sağlık diliyorum. Meşalemiz, Cumhuriyet fenerimiz sönmesin diyorum."

- Çankırı

Çankırı Valiliğince düzenlenen programa Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kucaklama Taşı'ndan başlayan fener alayında vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla etkinlik sona erdi.

İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü

İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü

İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü

İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü

İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü

İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü

İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü

İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü

İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü

İnebolu'da düzenlenen fener alayında kadınlar şehit Şerife Bacı kıyafetleriyle yürüdü
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