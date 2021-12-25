İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)- Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara Yolu’nda meydana geldi. Eskişehir’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Hasan Kılıç (23) idaresindeki 34 RP 9786 plakalı otomobil, İnegöl girişinde kırmızı ışıkta bekleyen Hamit Coşartekin (24) yönetimindeki 16 AEH 837 plakalı otomobile çarptı. Kılıç idaresindeki otomobil bariyerlere çarparak dururken, Hamit Coşartekin yönetimindeki otomobil kavşağa savruldu. Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Firuze Coşartekin(53), Hüseyin Coşartekin(60), Yusuf Kaya(23) ve Sefa Kaya (22) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Bursa-Ankara Yolu’nda trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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