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ING Basketbol Süper Ligi

23.10.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji: 73 - TOFAŞ: 84

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı

Bahçeşehir Koleji: Jones 9, Kartal Özmızrak 11, Muhammed Baygül 14, Berkay Candan 7, Oğuz Savaş 14, Hall 4, Smith 8, Solomon 4, Ahmet Safa Yılmaz, Erkan Yılmaz 2

TOFAŞ: Zubcic 11, Berk İbrahim Uğurlu 13, Saldivar 4, Cook 8, Muhsin Yaşar 8, Simmons 13, Emre Tanışan 2, Shepherd 15, Yiğit Arslan 10

1. Periyot: 18-14

Devre: 29-41

3. Periyot: 54-65

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 84-73 mağlup etti.

Bu sonuçla TOFAŞ 4. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi

- Bahçeşehir Koleji: 73 - TOFAŞ: 84

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ
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