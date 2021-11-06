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ING Basketbol Süper Ligi

06.11.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 73 - Pınar Karşıyaka 81

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 2, Upson 5, Yiğitcan Turna 3, Lomazs 16, Sestina 11, Smith 23, Emircan Koşut 8, Serkan Menteşe 3, Altan Erol, Ümit Sonkol, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı

Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 5, Berkan Durmaz 1, Mahir Ağva 4, Taylor 12, M’baye 12, Blackmon 24, Murat Göktaş, Can Korkmaz, Semih Erden 7, Ali Efe Barış, Burak Can Yıldızlı 7, Roll 9

1. Periyot: 18-19

Devre: 36-46

3. Periyot: 59-60

DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi konuk ettiği Pınar Karşıyaka’ya 73-81 yenildi.

ING Basketbol Süper Ligi

- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 73 - Pınar Karşıyaka 81

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

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