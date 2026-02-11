Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti! Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm sebebi belli oldu

"Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel," "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan'dan acı haber geldi. Özellikle Poyraz Karayel'in Sefer'i olarak hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN ÖLÜMÜ SEBEBİ BELLİ OLDU

Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti.

Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KAÇ YAŞINDA?

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşındaydı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Arslan, oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başlamıştır.

1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer almıştır.