Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Barcelona, Lewandowski sonrası golcü arayışında rotasını Victor Osimhen’e çevirdi. Galatasaray’ın 80 milyon euro bonservis belirlediği Nijeryalı yıldız için dev kulüpler sıraya girerken Osimhen’in performansı transfer yarışını daha da kızıştırıyor. İşte detaylar...

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın büyük uğraşlar sonucu İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen için Sarı-Kırmızılılar'ın kapısı çalınmaya devam ediyor.

Son olarak Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını hücum hattında yeni bir döneme hazırlanan Barcelona çaldı. Katalan ekibi, 37 yaşına gelen Robert Lewandowski ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlarken, golcü transferi için şimdiden çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isim ise Galatasaray forması giyen Victor Osimhen oldu.

RESMİ ADIMLARA HAZIRLANIYOR

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı 1

Avrupa’nın önde gelen scout ekipleri tarafından yakından takip edilen 27 yaşındaki Nijeryalı santrfor, Barcelona’nın yaz transfer dönemi için belirlediği profil ile örtüşüyor. Hücum hattını daha genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek isteyen İspanyol devi, Osimhen için resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Ancak transferin mali boyutu, kulüp içinde detaylı şekilde değerlendiriliyor.

REKOR BONSERVİS: 80 MİLYON EURO

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı 2

Galatasaray yönetimi, performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız golcü için yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’in transferi için görüşmelere 80 milyon euro seviyesinden başlamayı planlıyor. La Liga temsilcisinin bu bedelin yanı sıra oyuncuya yıllık yaklaşık 19 milyon euro maaş ödemesi gerekecek olması, transferin önündeki en önemli finansal engellerden biri olarak görülüyor.

62 MAÇTA 61 GOLE KATKI

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı 3

Galatasaray’a kiralık olarak katıldığı günden bu yana takımın en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Osimhen, istatistikleriyle de fark yarattı. Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 62 karşılaşmada 52 gol atıp 9 asist yaparak toplam 61 gole doğrudan katkı sağladı.

Avrupa kupalarında da etkili bir performans sergileyen Osimhen, gösterdiği form grafiğiyle kıtanın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. 1998 doğumlu yıldız futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2028/29 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika barcelona bonservis galatasaray Osimhen
