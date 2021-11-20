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ING Basketbol Süper Ligi

20.11.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 73 - Galatasaray Nef: 89

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Sinem Tetik

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Lomazs 2, Smith 24, Upson 7, Thomas Akyazılı 6, Sestina 13, Emircan Koşut 2, Lucas 7, Hakan Yapar 6, Serkan Menteşe 3, Altan Erol 3

Galatasaray Nef: Trimble 6, Purcell 23, Bost 11, Ege Arar 7, Blackshear 11, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 4, Okben Ulubay 2, Sadık Emir Kabaca 9, Rıdvan Öncel 6, Kravish 10

1. Periyot: 15-17

Devre: 30-43

3. Periyot: 48-65

DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 89-73 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 73 - Galatasaray Nef: 89

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef

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