Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Sinem Tetik
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Lomazs 2, Smith 24, Upson 7, Thomas Akyazılı 6, Sestina 13, Emircan Koşut 2, Lucas 7, Hakan Yapar 6, Serkan Menteşe 3, Altan Erol 3
Galatasaray Nef: Trimble 6, Purcell 23, Bost 11, Ege Arar 7, Blackshear 11, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 4, Okben Ulubay 2, Sadık Emir Kabaca 9, Rıdvan Öncel 6, Kravish 10
1. Periyot: 15-17
Devre: 30-43
3. Periyot: 48-65
DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 89-73 yendi.
- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 73 - Galatasaray Nef: 89
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