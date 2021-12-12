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ING Basketbol Süper Ligi

12.12.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece Basketbol: 85 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 90

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

Büyükçekmece Basketbol: White 10, Enes Berkay Taşkıran 15, Mükremin Deniz Kılıçlı 8, Kadir Bayram, Bruinsma 11, Greene 18, Caner Erdeniz 10, Herun 13, Mustafa Kurtuldum,

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 9, Lucas 26, Lomazs 17, Hollowell 14, Hakan Yapar 8, Thomas Akyazılı 2, Sestina 10, Emircan Koşut 4, Altan Erol, Yiğitcan Turna

1. Periyot: 17-17

Devre: 40-44

3. Periyot: 58-58

Normal süre: 79-79

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, uzatmaya giden maçta konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 90-85 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

- Büyükçekmece Basketbol: 85 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 90

Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket​​​​​​​

Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket​​​​​​​

Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket​​​​​​​

Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket​​​​​​​

Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket​​​​​​​

Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket​​​​​​​

Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket​​​​​​​

Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket​​​​​​​

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