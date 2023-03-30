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İngiliz ekibi Chelsea'nin yıldız oyuncusu Kai Havertz'den samimi itiraflar! "Arkadaşlarım beni 'eşek' diye çağırıyor"

30.03.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Chelsea'de forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncu Kai Havertz verdiği bir röportajda samimi itiraflarda bulundu. Takımdaki lakabının 'eşek' olduğunu ve onlarla özel bir ilişkisi olduğunu söyleyen Havertz, bu lakabının nedenini de açıkladı. İşte detaylar...

Kai Havertz

Kai Havertz

ALM Almanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
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Chelsea'nin başarılı orta sahası Kai Havertz, İngiliz basınına verdiği bir röportajda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Alman yıldız, takım arkadaşlarının kendisine neden 'eşek' lakabı taktığını ve bunun nedenini anlatırken, kendisi için ödenen bonservis bedelinin çok fazla olduğunu itiraf etti.

Maç kaybettiğinde hayvanlarla vakit geçirmeyi tercih ettiğini vurgulayan Havertz, aynı zamanda futbolun hayatındaki en önemli unsur olmadığını da sözlerine ekledi.

İŞTE HAVERTZ'İN O SÖZLERİ:

"BENİ 'EŞEK DİYE ÇAĞRIYORLAR"

"BENİ 'EŞEK DİYE ÇAĞRIYORLAR"

"Bazı takım arkadaşlarım beni 'eşek' diye çağırıyor. Bunun oyunumla bir alakası yok. Her zaman eşekler ile özel bir ilişkim olduğunu düşündüm. Eşekler çok sakin hayvanlardır ve ben de sakin bir insan olduğum için kendimi onlar ile özdeşleştirmiş olabilirim. Maç kaybettiğimizde barınağa gidip hayvanlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Hayvanların gözlerine bakıp içlerinde insani bir yön görmek bana huzurlu hissettiriyor."

"FUTBOL EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL"

"FUTBOL EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL"

"Futbol, benim hayatımdaki en önemli şey değil. Hatta hayatımda futboldan 100 kat daha önemli gördüğüm şeyler var. Belki bunu duymak bazı insanlarım hoşuna gitmeyecek ancak benim düşüncelerim böyle. Bir maç kaybettiğimizde bunun bütün günümü etkilemesine izin veremem. Kız arkadaşım, Londra'ya gelmek için Almanya'daki bütün hayatından vazgeçti. Eve gidip onun gününü berbat etmeye hakkım yok. Eskiden böyle düşünemiyordum ama geliştim ve olgunlaştım."

"NEYMAR OLMALARINI BEKLEYEMEZSİNİZ"

"NEYMAR OLMALARINI BEKLEYEMEZSİNİZ"

"Takımdaki birçok şey değişti ve adaptasyon sürecine ihtiyacımız var. Çok fazla oyuncu geldi, teknik ekip değişti... Gerçekten kolay değil. Enzo Fernandez ve Myhalio Mudryk için çok yüksek ücretler ödendi ve ikisi de sadece 22 yaşında. Onlardan bir anda Neymar olmalarını bekleyemezsiniz. Bu biraz süre alacak, tıpkı bende olduğu gibi."

"ÖDENEN BONSERVİS BEDELİ ÇOK BÜYÜK"

"ÖDENEN BONSERVİS BEDELİ ÇOK BÜYÜK"

"Benim için ödenen bonservis bedeli de çok büyüktü. 80 milyon euro karşılığında Chelsea tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştum. Nasıl bu kadar büyük paralar harcanıyor anlamıyorum. Bu paralar oyunculara büyük bir baskı yaratıyor çünkü insanlar sizin içinizden Messi çıkacağını zannediyor."

"KANTE 10 YILDIR AYNI TELEFONU KULLANIYOR"

"KANTE 10 YILDIR AYNI TELEFONU KULLANIYOR"

"Bazı futbolcular görünümüne çok önem verir; elmaslar, takılar... Ancak farklı karakterde futbolcularla da tanıştım. Toni Kroos bunlardan biridir: sakin, gerçekçi, gösterişli şeyleri sevmez. Hayatın sadece futboldan ibaret olmadığını biliyor. Diğer örnek, Kante. 10 yıldır aynı telefonu kullanıyor, araba umurunda değil, kıyafet umurunda değil."

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Chelsea eşek Kai Havertz son dakika itiraf premier lig yaşında 10

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