İngiliz ekibi Chelsea'nin yıldız oyuncusu Kai Havertz'den samimi itiraflar! "Arkadaşlarım beni 'eşek' diye çağırıyor"

Chelsea'nin başarılı orta sahası Kai Havertz, İngiliz basınına verdiği bir röportajda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Alman yıldız, takım arkadaşlarının kendisine neden 'eşek' lakabı taktığını ve bunun nedenini anlatırken, kendisi için ödenen bonservis bedelinin çok fazla olduğunu itiraf etti.

Maç kaybettiğinde hayvanlarla vakit geçirmeyi tercih ettiğini vurgulayan Havertz, aynı zamanda futbolun hayatındaki en önemli unsur olmadığını da sözlerine ekledi.

İŞTE HAVERTZ'İN O SÖZLERİ: