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İngilizler Galatasaray'a hayran kaldı! Sarı-Kırmızılılar için 'Tottenham'ı şaklabana çevirdi' ifadesini kullandılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.11.2024 07:58
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UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu rakibi Tottenham ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başarırken, İngiliz basını karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın oyunundan övgüyle bahsetti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4. maçında kupanın favorilerinden Tottenham ile karşı karşıya geldi. Temsilcimizin net bir üstünlükle oynadığı mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Sarı-Kırmızılılar olurken oynanan oyun takdir topladı.

Tottenham'ı adeta kendi sahasına hapis eden temsilcimiz attığı 3 golün yanı sıra birçok net pozisyonu da cömertçe harcarken, Tottenham'ın bu yenilgisi İngiltere'de de gündem oldu.

İngiliz basını Galatasaray'ı yere göğe sığdırmazken, Tottenham için sert ifadeler kullandı.

İŞTE O BAŞLIKLAR...

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"KRİKET MAÇI SKORUNA GİDİYORDU" 

"KRİKET MAÇI SKORUNA GİDİYORDU" 

The Guardian: "Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı. Bir kriket maçının skoru gibi bitebilirdi bu maç. Victor Osimhen çifte hat-trick için yeterli sayıda pozisyonu harcadı. Tottenham'ın yamalı bohça gibi bir yapısı vardı."

"DAHA FARKLI OLMALIYDI" 

"DAHA FARKLI OLMALIYDI" 

BBC: "Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen karşılaşmayı pek yansıtmıyordu. Tottenham'ın geriden oyun kurma çabaları ve karmakarışık savunması, düşmanca atmosferiyle ünlü bir yerde zor bir akşam geçirmelerini sağladı."

"OSIMHEN'İN ORADA NE İŞİ VAR!" 

"OSIMHEN'İN ORADA NE İŞİ VAR!" 

THE SUN: "Osimhen'in ilk yarıda Ange Postecoglou'nun sakatlıklarla boğuşan Tottenham'ını paramparça ettiğini görmek, İstanbul'a yaptığı ilginç kiralık transferle ilgili 'Onun bu ligde ne işi var?' düşüncesini pekiştirdi. Tottenham, Avrupa'daki en zor sınavını geçemedi."

"UNUTULMASI GEREKEN BİR MAÇ" 

"UNUTULMASI GEREKEN BİR MAÇ" 

Mirror: "Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı."

"OSIMHEN, HEZİMET" 

"OSIMHEN, HEZİMET" 

Daily Mail: "Victor Osimhen, attığı 2 golle Tottenham'ı İstanbul'da hezimete uğrattı."

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi son dakika galatasaray tottenham
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