İngilizler Galatasaray'a hayran kaldı! Sarı-Kırmızılılar için 'Tottenham'ı şaklabana çevirdi' ifadesini kullandılar

"KRİKET MAÇI SKORUNA GİDİYORDU"

The Guardian: "Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı. Bir kriket maçının skoru gibi bitebilirdi bu maç. Victor Osimhen çifte hat-trick için yeterli sayıda pozisyonu harcadı. Tottenham'ın yamalı bohça gibi bir yapısı vardı."