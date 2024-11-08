İngilizler Galatasaray'a hayran kaldı! Sarı-Kırmızılılar için 'Tottenham'ı şaklabana çevirdi' ifadesini kullandılar

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4. maçında kupanın favorilerinden Tottenham ile karşı karşıya geldi. Temsilcimizin net bir üstünlükle oynadığı mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Sarı-Kırmızılılar olurken oynanan oyun takdir topladı.
Tottenham'ı adeta kendi sahasına hapis eden temsilcimiz attığı 3 golün yanı sıra birçok net pozisyonu da cömertçe harcarken, Tottenham'ın bu yenilgisi İngiltere'de de gündem oldu.
İngiliz basını Galatasaray'ı yere göğe sığdırmazken, Tottenham için sert ifadeler kullandı.
The Guardian: "Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı. Bir kriket maçının skoru gibi bitebilirdi bu maç. Victor Osimhen çifte hat-trick için yeterli sayıda pozisyonu harcadı. Tottenham'ın yamalı bohça gibi bir yapısı vardı."
BBC: "Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen karşılaşmayı pek yansıtmıyordu. Tottenham'ın geriden oyun kurma çabaları ve karmakarışık savunması, düşmanca atmosferiyle ünlü bir yerde zor bir akşam geçirmelerini sağladı."
THE SUN: "Osimhen'in ilk yarıda Ange Postecoglou'nun sakatlıklarla boğuşan Tottenham'ını paramparça ettiğini görmek, İstanbul'a yaptığı ilginç kiralık transferle ilgili 'Onun bu ligde ne işi var?' düşüncesini pekiştirdi. Tottenham, Avrupa'daki en zor sınavını geçemedi."
Mirror: "Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı."
Daily Mail: "Victor Osimhen, attığı 2 golle Tottenham'ı İstanbul'da hezimete uğrattı."