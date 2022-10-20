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İngiltere bu olayla yıkılıyor! Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...

20.10.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, Tottenham'ı 2-0 yendi Takımda tartışma konusu olan Cristiano Ronaldo maçta yine süre alamadı. Yıldız oyuncu karşılaşmanın sonlarına doğru yedek kulübesinden kalkarak soyunma odasına gitti ve stadyumu terk etti. Bu olayın ardından Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag olay bir açıklamada bulundu.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Haftaya maç eksiğiyle 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. basamağındaki Tottenham'ı konuk etti. Manchester United, Fred'in 47 ve Bruno Fernandes'in 69. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Manchester United, puanını 19'a çıkarırken, Tottenham 23 puanda kaldı.

OYUNA ALINMAYINCA STADYUMU TERK ETTİ

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Maçın dikkat çeken notu ise Cristiano Ronaldo tarafından ortaya çıktı. Portekizli süper yıldız, maçın son dakikasına kadar oyuna alınmayınca bitiş düdüğü çalmadan 90'da soyunma odasına gitti ve dikkatleri üzerine çekti.

"YARIN GÖRÜŞECEĞİZ"

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Bu olayın gerçekleşmesi üzerine maç sonunda Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, "Ronaldo'nun yaptığı hareket kabul edilemez. Bu konuyla yarın ilgileneceğim" dedi.

RONALDO GEMİLERİ YAKTI

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