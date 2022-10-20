İngiltere bu olayla yıkılıyor! Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...

Haftaya maç eksiğiyle 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. basamağındaki Tottenham'ı konuk etti. Manchester United, Fred'in 47 ve Bruno Fernandes'in 69. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Manchester United, puanını 19'a çıkarırken, Tottenham 23 puanda kaldı.

OYUNA ALINMAYINCA STADYUMU TERK ETTİ

Maçın dikkat çeken notu ise Cristiano Ronaldo tarafından ortaya çıktı. Portekizli süper yıldız, maçın son dakikasına kadar oyuna alınmayınca bitiş düdüğü çalmadan 90'da soyunma odasına gitti ve dikkatleri üzerine çekti.

"YARIN GÖRÜŞECEĞİZ"

Bu olayın gerçekleşmesi üzerine maç sonunda Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, "Ronaldo'nun yaptığı hareket kabul edilemez. Bu konuyla yarın ilgileneceğim" dedi.