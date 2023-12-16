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İngiltere'de yürekleri ağza getiren olay! Yıldız oyuncu bilincini kaybetti, yere yığıldı... Teknik direktör hüngür hüngür ağladı!

16.12.2023 20:51 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'un Luton Town'u ağırladığı karşılaşmanın 60. dakikasında yaşanan olaylar herkesi korkuttu. Konuk ekipte Tom Lockyer, bir anda yere yığılırken, maç ileri bir tarihe ertelendi.

Tom Lockyer

Tom Lockyer

GLR Galler
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Luton Town
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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Bournemouth sahasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. Mücadelede dakikalar 60'ı gösterirken, yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Luton Town forması giyen Tom Lockyer, bir anda yere yığıldı ve kalkamadı sağlık ekiplerinin oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalesi sonrasında, 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha kenarına alındı.

Bournemouth kulüp doktoru, daha sonra Tom Lockyer'in bilincinin açık olduğunu ve söylenenlere tepki verdiğini duyurdu. Yaşanan bu olay sonrası 1-1 devam eden Bournemouh - Luton Town mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

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Yaşanan bu olay sırasında Luton Town teknik direktörü Rob Edwards ve birçok taraftar gözyaşlarını tutamadı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

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Luton Town'dan yapılan açıklamada Tom Lockyer'in sahada kalp krizi geçirdiğini, yapılan müdahale sonrası sedyeyle oyundan çıkarıldığı sırada bilincinin açık olduğunu ve şu anda hastanede gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!

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Luton Town karşılaşmanın ertelenmesinin ardından bir açıklama yaptı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hepimiz kaptanımız Tom Lockyer için dua ediyoruz. Kendisi söylenenlere tepki veriyor ve hastaneye kaldırıldı. Bu aşamada ne olduğunu ve sonraki adımların ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ancak Bournemouth'a ve sağlık personellerine inanılmaz acil müdahaleleri için teşekkür ediyoruz.

Böyle bir olay yaşandıktan sonra futbolcular oyuna devam edemedikleri için oradaki taraftarlardan özür dileriz. Böylesine zor bir zamanda stadyum içinde Lockyer'ın adını haykıran ve alkışlayan herkese teşekkür ederiz.

Şimdi tüm oyuncularımız, personelimiz ve taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bir araya gelecek, Tom ve ailesine sevgi ve destek verecek.

Düşüncelerimiz onunla birlikte"

İŞTE O ANLAR VE YAŞANANLAR...
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