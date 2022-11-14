'İnsan hakları vaatleri yerine gelirse...' Dua Lipa, Katar'daki Dünya Kupası'nda sahne alacak mı? Kendisi resmen açıkladı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, gündemde adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesini kazanan Lipa'nın Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda sahne alacağı iddia edilmişti. Instagram hesabında 87 milyon takipçisi bulunan İngiliz şarkıcı, yaptığı açıklamada Katar'da sahne almayacağını ve bu konuda hiçbir görüşmede bulunmadığını duyurdu.
27 yaşındaki şarkıcının Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; "Şu anda Katar'daki Dünya Kupası'nın açılış töreninde sahne alacağıma dair birçok spekülasyon var."
"Katar'da sahneye çıkmayacağım, bunun için hiçbir görüşme de yapmadım. İngiltere'yi uzaktan destekleyeceğim."
"Katar'ı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazandığında verdiği tüm insan hakları vaatlerini yerine getirdiğinde ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"