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'İnsan hakları vaatleri yerine gelirse...' Dua Lipa, Katar'daki Dünya Kupası'nda sahne alacak mı? Kendisi resmen açıkladı...

14.11.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi kazanan Dua Lipa, iddialı stiliyle sık sık sosyal medyanın gündeminde yer alıyordu. Katar'da düzenlenecek olan; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe gibi oyuncuların performanslarını sergileyeceği Dünya Kupası'nda sahne alacağı iddia edilen ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamalarla konuya açıklık getirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, gündemde adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesini kazanan Lipa'nın Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda sahne alacağı iddia edilmişti. Instagram hesabında 87 milyon takipçisi bulunan İngiliz şarkıcı, yaptığı açıklamada Katar'da sahne almayacağını ve bu konuda hiçbir görüşmede bulunmadığını duyurdu.

DUA LIPA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

"BİRÇOK SPEKÜLASYON VAR"

"BİRÇOK SPEKÜLASYON VAR"

27 yaşındaki şarkıcının Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; "Şu anda Katar'daki Dünya Kupası'nın açılış töreninde sahne alacağıma dair birçok spekülasyon var."

"HİÇBİR GÖRÜŞME YAPMADIM"

"HİÇBİR GÖRÜŞME YAPMADIM"

"Katar'da sahneye çıkmayacağım, bunun için hiçbir görüşme de yapmadım. İngiltere'yi uzaktan destekleyeceğim."

"İNSAN HAKLARI VAATLERİNİ YERİNE GETİRDİĞİNDE..."

"İNSAN HAKLARI VAATLERİNİ YERİNE GETİRDİĞİNDE..."

"Katar'ı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazandığında verdiği tüm insan hakları vaatlerini yerine getirdiğinde ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Katar Dua Lipa dünya kupası

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