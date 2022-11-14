'İnsan hakları vaatleri yerine gelirse...' Dua Lipa, Katar'daki Dünya Kupası'nda sahne alacak mı? Kendisi resmen açıkladı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, gündemde adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesini kazanan Lipa'nın Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda sahne alacağı iddia edilmişti. Instagram hesabında 87 milyon takipçisi bulunan İngiliz şarkıcı, yaptığı açıklamada Katar'da sahne almayacağını ve bu konuda hiçbir görüşmede bulunmadığını duyurdu.