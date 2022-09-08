İntek Konut Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Çiçek: "Kentsel dönüşüme yoğun talep var"

İSTANBUL (AA) - İntek Konut Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muhammed Zeki Çiçek, "Vatandaşlarımızdan konutlarının yenilenmesi için çok fazla kentsel dönüşüm talebi alıyoruz." dedi.

Çiçek, son zamanlarda sürekli gündemde olan kentsel dönüşüm konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İntek Konut olarak vatandaşlardan konutlarının yenilenmesi için çok fazla kentsel dönüşüm talebi aldıklarını kaydeden Çiçek, "Hepsine yetişmemiz maalesef mümkün değil. Ancak biz de elimizi taşın altına koyarak bu talepleri mümkün mertebe yerine getirmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiçek, tüm dünyada sanayileşme ile beraber kırsaldan kentlere hızlı göçün olması, mevcut şehirlerin bu göçe hazırlıklı olmaması, çarpık, imarsız ve teknik konuda kusurlu olan bir yapılaşma sorununu doğurduğunu söyledi.

Başta deprem olmak üzere yaşanan doğal afetler sonrasında söz konusu kusurlu yapıların yıkıldığını belirten Çiçek, "Bu kusurlu yapıların yıkılmasıyla buralarda yaşayanlar evsiz kalmakta, yaralanmakta ve en acısı da canlarını kaybetmekteler. Ülkemiz de hem 1'nci ve 2'nci derece deprem bölgesi olması hem de hızlı büyüme ve sanayileşmenin sonucu olarak çarpık yapılaşmanın çok olduğu bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

-"İstanbul'da 300 bin bağımsız birimin acil şekilde dönüşmesi gerekiyor"

İntek Konut Yönetim Kurulu Üyesi Çiçek, AFAD'ın verilerine vurgu yaparak, "AFAD'a göre son 5 yılda Türkiye'de irili ufaklı olmak üzere toplam 140 bin deprem kaydedilmiş durumda. Bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye genelinde 1,5 milyon konutun, sadece İstanbul'da ise 300 bin bağımsız birimin acil şekilde dönüşmesi gerektiği vurgulanmakta." diye konuştu.

Doğal afetler konusunda çaresiz olunmadığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Tokyo'dan bir misafirim geldi. Kendisi gelmeden hemen önce orada yaşadığı 7,8 şiddetinde, yaklaşık 2 dakika süren depremi ve deprem sırasındaki rahatlığını anlatırken şaşkınlık içerisinde onu dinledim. Bu durum, afetler konusunda çaresiz olmadığımıza, doğru planlama, projelendirme ve teknolojiyle ülkemizde de bunu sağlayabileceğimize olan inancımı daha da güçlendirdi."

Çiçek, İntek Konut olarak Türkiye'nin kentsel dönüşüm konusundaki ihtiyacının karşılanması için önemli bir gayret gösterdiklerini kaydederek, "Tabii bu alanda en büyük görev devletimize düşmekte. Devletimiz de özellikle 2011 Van depremi sonrası çıkartılan 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun' ile kentsel dönüşümü teşvik etmiş, vatandaşın hakkını güvence altına almış ve kira yardımı, yapım kredisi, belediye harç ve vergileri konusunda destekler vaat etmiştir. Bizler de İntek Konut olarak ülkemizin kentsel dönüşüm ihtiyacının farkındayız ve bu ihtiyacın karşılanması için önemli bir gayret göstermekteyiz." ifadelerini kullandı.

- "100 bine yakın insanımıza güvenli yapılarda yaşama imkanı sunduk"

Firma olarak, kentsel dönüşüm projelerine özel bir önem verdiklerini belirten Muhammed Zeki Çiçek, "20 yılı aşkın bir tecrübe ile inşaat sektöründe bugüne kadar fabrikalar, hastaneler, kapalı spor salonları, ibadethaneler, alışveriş merkezleri yaptık. Bunların hepsi de büyük projelerdi. Ancak bizim en çok önem verdiğimiz alan konut ve konut özelinde ise kentsel dönüşüm projeleri. Bugüne dek 20 bine yakın konut inşa ettik. 100 bine yakın insanımıza güvenli yapılarda yaşama imkanı sunduk." diye konuştu.

Çiçek, yeşil peyzajı olan oyun parklarının otoparkların olduğu, sağlam, güvenlikli, sosyal donatıları olan yeni yaşam alanları inşa ettiklerine dikkati çekerek, "Yine geçtiğimiz günlerde 60 bin konuttan oluşan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan TOKİ Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabının yapımını tamamladık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle düzenlenen törende hak sahiplerine dairelerini teslim ettik." değerlendirmesinde bulundu.