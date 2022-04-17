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İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

17.04.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selda Pelin Kartal: - "Botoks, dolgu gibi ürünlerin internetten çok kolayca satılması doğru değil. İnsanlar bu ürünlere rahatlıkla ulaşabiliyor ve ciddi sağlık problemleri yaşayabiliyorlar" - "Dudağına kendi başına dolgu enjekte edip enfeksiyon geçiren, internetten aldığı serumları yüzüne enjekte ettiği için uzun süre kırmızı, nohut büyüklüğünde kabarıklarını tedavi etmeye çalıştığımız hastalarımız bulunuyor"

BURCU ÇALIK - Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selda Pelin Kartal botoks, dolgu gibi uygulama ürünlerinin internet sitelerinde insanların kolayca ulaşabileceği şekilde satılmasının doğru olmadığını belirterek, "İnsanlar bu ürünlere rahatlıkla ulaşabiliyor ve ciddi sağlık problemleri yaşayabiliyorlar." dedi.

İnternetteki alışveriş sitelerinde botoks, dolgu, yüksek konsantrasyonda kimyasal peeling gibi estetik uygulama ürünlerinin her geçen gün daha fazla satışa sunulması uzmanları endişelendiriyor.

Alışveriş sitelerinde fiyatları 1000-2 bin lira arasında değişen bu ürünleri alarak evde kendi başına uygulamaya çalışan kişiler, enfeksiyonlardan gözde körlüğe kadar uzanan birçok sağlık tehlikesiyle karşılaşıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu da olan Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, konuyla ilgili AA muhabirine, evde bu tarz yanlış uygulamalar nedeniyle hastaneye ve uzmanlara başvuran kişilerin özellikle son dönemde artmaya başladığını vurguladı.

Bu nedenle insanları bilgilendirmeye, uyarmaya çalıştıklarını anlatan Kartal, Türk Dermatoloji Derneği olarak internette sağlığı tehdit eden bu tip ürünlerin satışının önüne geçilmesi için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

- "Çok ciddi kalıcı hasarlar oluşabiliyor"

Prof. Dr. Kartal, "Bu tarz uygulamalarda çok ciddi kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Özellikle dolgu ürünlerini bazı alışveriş sitelerinin sattığını gözlemliyoruz. Dolgu uygulamalarının damara kaçması durumunda körlük dahi yapabileceğinin bilinmesi çok önemli. Bunu sadece konunun uzmanı hekimler yapabilir." diye konuştu.

- "İnternetten kolayca satılmaları doğru değil"

İnsanların bu tip ürünlere kolayca ulaşamaması gerektiğini vurgulayan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Botoks, dolgu gibi bazı özel tıbbi malzemelerin internetten çok kolay şekilde satılması doğru değil. İnsanlar bu ürünlere rahatlıkla ulaşabiliyor ve ciddi sağlık problemleri yaşayabiliyorlar. Bu ürünleri internet üzerinden satanları da sorumlu olmaya davet ediyorum. Firmalar, insanlarda oluşabilecek komplikasyonlarda hukuki olarak sorumlu olabileceklerini de unutmamalılar."

- "Sıkıntı yaşayıp bize başvuran hastalar var"

Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, "Sağlık kolay bozulan ve düzeltmesi son derece zor bir şey. Bu tip uygulamaları ancak konunun uzmanları yapabilir. Evde, videodan izleyerek insanların kendi kendine dolgu gibi uygulamaları yapması çok tehlikeli." uyarısında bulundu.

İnternette aldığı ürünleri evde kendi başına uygulayanların yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin örnekleri paylaşan Kartal, şunları kaydetti:

"İnternette aldığı ürünleri evde kendi başına uyguladığı için sıkıntı yaşayıp bize gelen hastalar var. Örneğin, kimyasal peeling yapıp yüzünde yanıklar oluşan, dudağına kendi başına dolgu enjekte ettiği için enfeksiyon geçiren, internetten aldığı serumları yüzüne enjekte ettiği için uzun süre kırmızı nohut büyüklüğünde kabarıklarını tedavi etmeye çalıştığımız hastalarımız bulunuyor."

İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

- Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selda Pelin Kartal: - "Botoks, dolgu gibi ürünlerin internetten çok kolayca satılması doğru değil. İnsanlar bu ürünlere rahatlıkla ulaşabiliyor ve ciddi sağlık problemleri yaşayabiliyorlar" - "Duda

İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor

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