MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İpek Filiz Yazıcı yıllar önce Tarkan’la aynı reklamda rol aldı

İpek Filiz Yazıcı yıllar önce Tarkan’la aynı reklamda rol aldı

16.10.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Işık karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla çok şaşırttı. İpek Filiz Yazıcıoğlu, çocukken Tarkan’la aynı reklamda rol almış.

İpek Filiz Yazıcı, Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Işık karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

“İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

QyIhi4dIEEOuhpll-PKhMg

TARKAN’LA ROL ALDI

10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını da anlatan genç oyuncu “O reklam filmi Rusya’da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan ile reklam filminde rol almanın havasını da okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu ama kötücül bir yerden değil elbette daha sempatik bir yerden diyebiliriz bu hava atmaya.” dedi.

oyuncu-ipek-filiz-yazici-ile-tarkan-in-yillar-13191046_465_m

Şimdi 20 yaşında olan oyuncu ilk kez 'Babam ve Ailesi' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

TARKAN İHRACATI ARTIRMIŞTI

Tarkanlı reklamlar sayesinde 2009'da Rusya’ya ihracatı yüzde 40 artıran narenciyeciler, kış sezonu yaklaşınca o dönem yine Tarkan’ın kapısını çalmıştı. Portakal sepetlerinin arasında poz veren Tarkan, televizyonlar için Rus halk şarkısı ‘Ty Pastoy’u seslendirmişti.

İşte ünlülerin çocukluk halleri!

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.
Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ

MERYEM UZERLİ
Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...
Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.

KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ TATLITUĞ
Aşk-ı Memnu başta olmak üzere rol aldığı birçok dizi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Kııvanç Tatlıtuğ.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İpek Filiz Yazıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ: Tevfik Göksu Türk Milletiyle alay ediyor

Ümit Özdağ: Tevfik Göksu Türk Milletiyle alay ediyor

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.