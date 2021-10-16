İpek Filiz Yazıcı yıllar önce Tarkan’la aynı reklamda rol aldı

İpek Filiz Yazıcı, Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Işık karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

“İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

TARKAN’LA ROL ALDI

10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını da anlatan genç oyuncu “O reklam filmi Rusya’da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan ile reklam filminde rol almanın havasını da okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu ama kötücül bir yerden değil elbette daha sempatik bir yerden diyebiliriz bu hava atmaya.” dedi.

Şimdi 20 yaşında olan oyuncu ilk kez 'Babam ve Ailesi' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

TARKAN İHRACATI ARTIRMIŞTI

Tarkanlı reklamlar sayesinde 2009'da Rusya’ya ihracatı yüzde 40 artıran narenciyeciler, kış sezonu yaklaşınca o dönem yine Tarkan’ın kapısını çalmıştı. Portakal sepetlerinin arasında poz veren Tarkan, televizyonlar için Rus halk şarkısı ‘Ty Pastoy’u seslendirmişti.