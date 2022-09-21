İpler tamamen koptu! "Dostluğumuz 30 yıllık" demişti, belgesel sonrası küplere bindi...

Geçtiğimiz günlerde ünlü film ve dizi platformu Netflix'te yayımlanan 'Terim' belgeseli ile gündeme gelen Fatih Terim, konuşulmaya devam ediyor. Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim belgeseli kimi çevrelerce beğenilirken, bazı isimler eleştirilerde bulunmuş, belgeselde olan isimler kadar olmayan isimler de konuşulmuştu.

"TAMAMEN ZAMAN KAYBI"

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol'un belgesele dair sözleri gündeme bomba gibi düşerken özellikle "Tamamen zaman kaybı" Sarı-Kırmızılı camiadan tepki çekmişti. Belgesele dair "İşim olmasa bırakırdım" diyen Demirkol "Tamamen zaman kaybı. İşim olmasa bırakırdım. Bu belgesel değil. Fatih Hoca mektup yazmış. Yani kendi sevenlerine, Galatasaraylılara, merak edenlere, Floransa'dakilere... Yani demiş ki "Arkadaşlar ben sizi seviyorum, beraber işler yaptık. Böyle bir maceraydı bu. İşte ben de Adana'dan çıktım. Floransa'da kahraman oldum. Türkiye'de kahraman oldum. Türk futbolunun en iyi teknik direktörü oldum, tartışmasız. Ben de size bir mektup yazıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

KÜPLERE BİNDİ!

Öte yandan belgeselde Hasan Şaş, Bülent Korkmaz ve Tugay Kerimoğlu gibi isimlerin yokluğu dikkat çekerken, Fatih Terim'in yakın arkadaşı ve kendisi için "Dostluğumuz 30 yıllık" ifadelerini kullanan Abdurrahim Albayrak'ın olmayışı da oldukça konuşuldu. Terim'in kazandığı birçok kupada yanında olan Albayrak'ın, Netflix'teki bu belgeselde yer almamasından dolayı kızgın olduğuna dair iddialar sosyal medyada dolanırken, Mustafa Cengiz döneminde arası açılan ikilinin belgesel sonrası iplerin tamamen koptuğu öne sürüldü.

CENGİZ DÖNEMİNDE BOZUŞTULAR

Mustafa Cengiz’in Terim’i kendisinden özür dilemeye davet ettiği toplantıda. Cengiz'e “ay lav yu hocam” diyen Albayrak’ın yanında durmaması Terim'in kendisine tepki göstermesine neden olmuş ve ikilinin arası bozulmuştu. Abdurrahim Albayrak belgeselde, yalnızca merhum başkan Mustafa Cengiz dönemi anlatılırken birkaç saniye göründü.