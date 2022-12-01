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İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

01.12.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın kuzeyinde İran milli takımının Dünya Kupası’ndan elenmesini kutlayan bir kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü aktarıldı. Dünya Kupası boyunca İran maçları saha dışında da gündem olmuştu. Özellikle stadyumda milli marşları ıslıklanan İranlılar, oynadıkları her maçta ülkelerinde iç karışıklığa sebep oluyordu.

Hükümet karşıtı İranlılar, milli takımın elenmesini sevinçle karşılamıştı. Salı akşamı Bender Enzeli şehrinde arabasının kornasını çaldığı için Mehran Samak’ın başından vurulduğu belirtildi. Başka şehirlerden gelen videolarda kalabalıkların sevinçle bağırdığı ve dans ettiği görülmüştü.

REJİM KARŞITI SLOGANLAR

REJİM KARŞITI SLOGANLAR

BBC Farsça’nın ele geçirdiği ve Samak’ın cenazesinde çekildiği anlaşılan videoda rejim karşıtı sloganların atıldığı duyuluyor. İran güvenlik güçleri ise barışçıl gösterilerde şiddetin kullanıldığını reddediyor. Pek çok İranlı futbolsever, Katar’daki Dünya Kupası’nı hayal kırıklıkları nedeniyle boykot ediyordu. Bu taraftarlar milli takımlarının ülkede süren protestoları yeterince desteklemediği ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan rejimi eleştirmedikleri görüşünde.

FUTBOLCULARIN YAKINLARININ TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI

FUTBOLCULARIN YAKINLARININ TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Halk, İran Milli Takımı’nın protestoculardan mı yoksa hükümetten mi yana olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda. Milli takım, Doha’ya gitmeden önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi ziyaret etti. Bu yüzden çok sayıdaki İslam Cumhuriyeti muhalifi takımı eleştirdi, boykot çağrısı yaptı. İran, ABD’ye 1-0 yenilerek turnuvadan elenmişti.

CNN, maçtan önce düzgün davranmazlarsa futbolcuların yakınlarının “hapis ve işkence” ile tehdit edildiğini haberleştirmişti, ancak maçtan önce rejime yakın bir haber ajansı olan Tasnim bu haberi yalanladı.

MİLLİ MARŞ SKANDALI

MİLLİ MARŞ SKANDALI

İngiltere'ye 6-2 yenilen İran milli takımı, maçın başında milli marşa katılmamış, bu da taraftarlara destek olarak algılanmıştı. İran’ın Galler'i 2-0 yendiği maçın öncesinde ise takım milli marşı söyledi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül ayında "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle rejime bağlı ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesi, ülke çapında bir isyan dalgası başlattı.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Norveç’te yer alan İran İnsan Hakları örgütü gösterilerde en az 448 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin kişinin gözaltına alındığını aktardı.

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İran dünya kupası erden

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