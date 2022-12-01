İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

FUTBOLCULARIN YAKINLARININ TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Halk, İran Milli Takımı’nın protestoculardan mı yoksa hükümetten mi yana olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda. Milli takım, Doha’ya gitmeden önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi ziyaret etti. Bu yüzden çok sayıdaki İslam Cumhuriyeti muhalifi takımı eleştirdi, boykot çağrısı yaptı. İran, ABD’ye 1-0 yenilerek turnuvadan elenmişti.



CNN, maçtan önce düzgün davranmazlarsa futbolcuların yakınlarının “hapis ve işkence” ile tehdit edildiğini haberleştirmişti, ancak maçtan önce rejime yakın bir haber ajansı olan Tasnim bu haberi yalanladı.