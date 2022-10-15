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İran'da bir hapishanede yangın çıktı

15.10.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da bir hapishanede yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah sesleri geldiği belirtildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.

Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.

Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

İran'da bir hapishanede yangın çıktı

İran'da bir hapishanede yangın çıktı

İran'da bir hapishanede yangın çıktı

İran'da bir hapishanede yangın çıktı

İran'da bir hapishanede yangın çıktı

İran'da bir hapishanede yangın çıktı

İran'da bir hapishanede yangın çıktı

İran'da bir hapishanede yangın çıktı

İran'da bir hapishanede yangın çıktı

İran'da bir hapishanede yangın çıktı

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