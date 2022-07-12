İrem Derici'nin takipçisine estetik cevabı olay oldu! "Ben hep zengindim" deyip ekledi

Son zamanlarda Cem Belevi ile olaylı biten ilişkisiyle sık sık gündeme gelen İrem Derici, yoğun konser maratonu ve sahne kıyafetleri de adından söz ettiriyor. Yıllardır yaptırdığı estetikleri saklamayan Derici, eski halini eleştiren takipçisine sessiz kalamadı.

"BEN HEP ZENGİNDİM"

Estetiksiz fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Derici'nin yıllar önceki bir fotoğrafı ile güncel halini kıyaslayan bir kullanıcı "Paradan önce - paradan sonra" yorumunu yaptı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı ise takipçisine sessiz kalamayarak "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim" cevabını verdi.