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İrem Derici'nin takipçisine estetik cevabı olay oldu! "Ben hep zengindim" deyip ekledi

12.07.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu zamana kadar yaptırdığı tüm estetik operasyonlar gizlemeden söyleyen İrem Derici, yıllar önceki haliyle şimdiki halini karşılaştıran bir takipçisine sessiz kalamadı. Derici, kendisi için "Paradan önce ve sonra" yorumunu yapan takipçisine "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim" cevabını verdi.

Son zamanlarda Cem Belevi ile olaylı biten ilişkisiyle sık sık gündeme gelen İrem Derici, yoğun konser maratonu ve sahne kıyafetleri de adından söz ettiriyor. Yıllardır yaptırdığı estetikleri saklamayan Derici, eski halini eleştiren takipçisine sessiz kalamadı.

"BEN HEP ZENGİNDİM"

Estetiksiz fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Derici'nin yıllar önceki bir fotoğrafı ile güncel halini kıyaslayan bir kullanıcı "Paradan önce - paradan sonra" yorumunu yaptı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı ise takipçisine sessiz kalamayarak "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim" cevabını verdi.

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Ünlülerin estetiksiz halleri şaşırtıyor

Meryem Uzerli

Chloe Loughnan

Chloe Loughnan
1991 yılında, Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyurmayı başaran Defne Samyeli şu sıralar estetik açıklamasıyla gündeme geliyor.
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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
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