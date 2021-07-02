İrem Derici 'romantik date'im var' dedi kimseyi inandıramadı!

Önceki gün Lerzan Mutlu ile yaşadığı polemikle gündem gelen İrem Derici, son paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Derici Romantik bir görüşme yapacağını söyleyince olanlar oldu. Ünlü şarkıcı 'romantik date' diyerek bahsettiği gönderisine hayranlarından gelen imkansız yorumları herkesi güldürdü. Pembe bikinisiyle nefes kesen Derici'ye ise yakın arkadaşı destek oldu.

İrem Derici'den 'romantik date' paylaşımı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, İnstagram hesabından yayınladığı o gönderi ile merak uyandırdı.

ROMANTİK DATE DEDİ KİMSEYİ İNANDIRAMADI 34 yaşındaki ünlü şarkıcı, pembe bikinisi ile göz kamaştırırken, fotoğrafın üzerine yazdığı 'romantik date'im var ne giysem' sorusuna kimseyi inandıramadı.

KİMSE İNANMAMIŞ YAZIKLAR OLSUN Uzun süredir kalbi boş olan Derici, hayranlarından gelen 'inanmadık' yorumlarına esprili bir dille isyan ederek, " kimse inanmamış yazıklar olsun, size inat yaz bitmeden lovelanıcam" ifadelerini kullanması ile aşk sinyali verdi.

SENİ YAŞATACAĞIM HINZIR Öte yandan güzel şarkıcıya yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan destek gecikmedi. Derici'nin gönderisini alıntılayan Arıkan, 'Seni yaşatacağım hınzır' şeklinde not düştü.