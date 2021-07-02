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İrem Derici 'romantik date'im var' dedi kimseyi inandıramadı!

02.07.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyadaki son paylaşımı ile dikkat çekti. Pembe bikinisi ile çekindiği kareyi yayınlayan Derici, ''romantik date'im var ne giysem' notunu düştü. Akıllarda kiminle görüşecek sorusu gelirken, çoğu takipçisi ünlü şarkıcının bu yönde görüşmesi olmadığını ifade etti. Derici ise aldığı tepkiye güldürün bir yanıt verdi.

Önceki gün Lerzan Mutlu ile yaşadığı polemikle gündem gelen İrem Derici, son paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Derici Romantik bir görüşme yapacağını söyleyince olanlar oldu. Ünlü şarkıcı 'romantik date' diyerek bahsettiği gönderisine hayranlarından gelen imkansız yorumları herkesi güldürdü. Pembe bikinisiyle nefes kesen Derici'ye ise yakın arkadaşı destek oldu.

İrem Derici'den 'romantik date' paylaşımı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, İnstagram hesabından yayınladığı o gönderi ile merak uyandırdı.

ROMANTİK DATE DEDİ KİMSEYİ İNANDIRAMADI

ROMANTİK DATE DEDİ KİMSEYİ İNANDIRAMADI
34 yaşındaki ünlü şarkıcı, pembe bikinisi ile göz kamaştırırken, fotoğrafın üzerine yazdığı 'romantik date'im var ne giysem' sorusuna kimseyi inandıramadı.

KİMSE İNANMAMIŞ YAZIKLAR OLSUN

KİMSE İNANMAMIŞ YAZIKLAR OLSUN
Uzun süredir kalbi boş olan Derici, hayranlarından gelen 'inanmadık' yorumlarına esprili bir dille isyan ederek, " kimse inanmamış yazıklar olsun, size inat yaz bitmeden lovelanıcam" ifadelerini kullanması ile aşk sinyali verdi.

SENİ YAŞATACAĞIM HINZIR

SENİ YAŞATACAĞIM HINZIR
Öte yandan güzel şarkıcıya yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan destek gecikmedi. Derici'nin gönderisini alıntılayan Arıkan, 'Seni yaşatacağım hınzır' şeklinde not düştü.

YAZ BİTMEDEN LOVELANICAM

YAZ BİTMEDEN LOVELANICAM
İki dost arasında geçen esprili sohbet hayranlarını eğlendirirken yaz bitmeden 'lovelanıcam' diyen Derici'nin gönlünü birine kaptırdığı düşünüldü.
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Anahtar Kelimeler:
Enis Arıkan İrem Derici
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