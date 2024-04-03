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  4. İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasını Balotelli affetmedi ve topu boş kaleye gönderdi! Gol sevincindeki hareket ise sosyal medyada gündem oldu...

İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasını Balotelli affetmedi ve topu boş kaleye gönderdi! Gol sevincindeki hareket ise sosyal medyada gündem oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2024 21:09
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Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'tan büyük bir hata geldi. Topu takım arkadaşına atmak isterken yavaş bir vuruş yapan İrfan Can'ın bu hatasını Balotelli değerlendirdi ve araya girerek topu ağlara gönderdi. İtalyan yıldızın gol sevinci ise sosyal medyada olay oldu.

Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, uzun süre akıllardan çıkmayan bir hata yaparak gole sebebiyet verdi.

TOP YAVAŞ KALINCA...

Kaleci İrfan Can, 25. dakikada ayağına gelen topu sağındaki Djiku'ya atmak isterken yavaş bir vuruş yapınca Balotelli araya girip topu boş kaleye yuvarladı. Kadıköy'de tribünler, gol sonrası İrfan Can'a destek verdi.

BALOTELLI'DEN İLGİNÇ SEVİNÇ

Kalecinin yaptığı hata sonrası şaşıran Balotelli, golün ardından olduğu yere oturarak başını iki elinin arasına alarak gülümsedi. Balotelli'nin o anları sosyal medyada gündem oldu.

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Adana Demirspor balotelli fenerbahçe iyet
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