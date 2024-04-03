İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasını Balotelli affetmedi ve topu boş kaleye gönderdi! Gol sevincindeki hareket ise sosyal medyada gündem oldu...

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, uzun süre akıllardan çıkmayan bir hata yaparak gole sebebiyet verdi.

TOP YAVAŞ KALINCA...

Kaleci İrfan Can, 25. dakikada ayağına gelen topu sağındaki Djiku'ya atmak isterken yavaş bir vuruş yapınca Balotelli araya girip topu boş kaleye yuvarladı. Kadıköy'de tribünler, gol sonrası İrfan Can'a destek verdi.

BALOTELLI'DEN İLGİNÇ SEVİNÇ

Kalecinin yaptığı hata sonrası şaşıran Balotelli, golün ardından olduğu yere oturarak başını iki elinin arasına alarak gülümsedi. Balotelli'nin o anları sosyal medyada gündem oldu.

