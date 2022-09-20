İrfan Can Kahveci'den itiraflar! Favori takımını açıkladı

İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli Takımda olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden İrfan Can, Dünya Kupası'nda favori takımını açıkladı.

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

"Uzun zamandan sonra burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok özlemişim burayı, aile ortamını. İnşallah gol yemeden bu Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta 6 puan alıp gol yemeden bitirmek"

"BAYRAK İÇİN MÜCADELE ETMEK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

"Her şey benim açımdan yolumda gidiyor. İnşallah bunu, burada da sürdürebilirim. Uzak kaldım. Sakatlıklar çok oldu. Performans düşüklüğü de oldu. Tekrar burada olduğum için mutluyum. Bayrak için mücadele etmek benim için gurur verici"

"BENİM FAVORİM TÜRKİYE"

Dünya Kupası'ndaki favorisinin kim olduğu sorusuna Kahveci, "Benim favori takımım her zaman Türkiye. Benim öyle favori bir takımım yok. Tuttuğum kulüp de yok. Her zaman Türkiye"