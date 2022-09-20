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İrfan Can Kahveci'den itiraflar! Favori takımını açıkladı

20.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maç öncesi konuştu. İrfan Can, "Fiziksel olarak kendimi verebildiğim zaman... Çok şanssız zamanlar geçirdim. İnşallah bundan sonra her şey iyi olur. Burada güzel bir aile ortamı var. Hocamız da çok sıcakkanlı. Çok güzel arkadaşlık var. Genç kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı oluyorum." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli Takımda olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden İrfan Can, Dünya Kupası'nda favori takımını açıkladı.

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

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"Uzun zamandan sonra burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok özlemişim burayı, aile ortamını. İnşallah gol yemeden bu Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta 6 puan alıp gol yemeden bitirmek"

"BAYRAK İÇİN MÜCADELE ETMEK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

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"Her şey benim açımdan yolumda gidiyor. İnşallah bunu, burada da sürdürebilirim. Uzak kaldım. Sakatlıklar çok oldu. Performans düşüklüğü de oldu. Tekrar burada olduğum için mutluyum. Bayrak için mücadele etmek benim için gurur verici"

"BENİM FAVORİM TÜRKİYE"

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Dünya Kupası'ndaki favorisinin kim olduğu sorusuna Kahveci, "Benim favori takımım her zaman Türkiye. Benim öyle favori bir takımım yok. Tuttuğum kulüp de yok. Her zaman Türkiye"

İRFAN CAN KAHVECİ FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İrfan Can Kahveci fenerbahçe travis
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