İş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in son durağı Budapeşte oldu! Çiftin kaldıkları otelin fiyatı dudak uçuklattı

Paris, Finlandiya, Danimarka, Milano, Floransa, Cannes, Portofino, Yunan adaları, New York ve Bali'yi gezen çiftin bu kez rotası Macaristan oldu.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı sık sık yurtdışına seyahat ediyor. Dünyayı gezen çiftin son adresi Macaristan'ın Budapeşte şehri oldu.
Hakan Sabancı Hande Erçel çifti, bu defa Budapeşte'de tarihi imparatorluk sarayı olan ve sonrasında otele dönen "Matild Palace"da tatilin keyfini çıkardı.
UNESCO listesinde de yer alan sarayda çift geceliği 2 bin 260 euro (Yaklaşık 75 bin TL) olan lüks bir odayı tercih etti.
Erçel, otel önünde çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.