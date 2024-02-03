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  4. İş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in son durağı Budapeşte oldu! Çiftin kaldıkları otelin fiyatı dudak uçuklattı

İş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in son durağı Budapeşte oldu! Çiftin kaldıkları otelin fiyatı dudak uçuklattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 16:46 | Son Güncelleme:
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Yaptığı paylaşımlar ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel daha önce çekimler gerçekleştirdiği Budapeşte'de bu defa Hakan Sabancı ile tatil yaptı. Çiftin konakladığı otelin gecelik fiyatı ise dudak uçuklattı.

Paris, Finlandiya, Danimarka, Milano, Floransa, Cannes, Portofino, Yunan adaları, New York ve Bali'yi gezen çiftin bu kez rotası Macaristan oldu.

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KALDIKLARI OTELİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 

Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı sık sık yurtdışına seyahat ediyor. Dünyayı gezen çiftin son adresi Macaristan'ın Budapeşte şehri oldu.

Hakan Sabancı Hande Erçel çifti, bu defa Budapeşte'de tarihi imparatorluk sarayı olan ve sonrasında otele dönen "Matild Palace"da tatilin keyfini çıkardı.

UNESCO listesinde de yer alan sarayda çift geceliği 2 bin 260 euro (Yaklaşık 75 bin TL) olan lüks bir odayı tercih etti.

Erçel, otel önünde çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

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Hande Erçel Hakan Sabancı Oyuncu anne erçel
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