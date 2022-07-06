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İş insanı Zeynep Erkunt Armağan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

06.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Zeynep Erkunt Armağan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Türkiye'nin ilk yerli traktör üreticisi Erkunt Traktör'ün kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Armağan için Ankara Gölbaşı Mezarlığı Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene Armağan’ın ailesi, yakınları, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, iş insanları, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

45 yaşında vefat eden Armağan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Zeynep Erkunt Armağan, Türkiye'ye ilk yerli tasarım traktörü kazandıran Erkunt Traktör'ün kurucusuydu.

İş insanı Zeynep Erkunt Armağan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

İş insanı Zeynep Erkunt Armağan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Zeynep Erkunt son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Erkunt son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Erkunt son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Erkunt son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Erkunt son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Erkunt son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Erkunt son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Erkunt son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Erkunt son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Erkunt son yolculuğuna uğurlandı

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cenaze töreni

Ankara Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

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Sabah
05:19
Öğle
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