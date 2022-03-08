YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

08.03.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülle ve disk atmada Türkiye şampiyonu Fatma Gül Koç: "Brezilya'da 1-15 Mayıs'ta düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefiyle çalışıyorum"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Doğuştan işitme engelli Fatma Gül Koç, Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) birincilik kürsüsüne çıkmak için ter döküyor.

Eskişehir'in Ağaçhisar köyünde işitme engelli olarak dünyaya gelen Koç, televizyonda izlediği disk ve gülle atma müsabakalarından etkilenerek spora başladı.

Bu alanda kendini geliştiren ve yaklaşık 7 yıldır milli formayı giyen Koç, 2019'da ve 2022'de, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda disk ve gülle atma branşlarında altın madalya kazandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fatma Gül Koç, AA muhabirine işaret diliyle yaptığı açıklamada, spora 2014 yılında başladığını söyledi.

Spora başlamadan önce çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan ailesiyle Eskişehir'in bir köyünde yaşadığını anlatan Koç, "Spora başlayınca katıldığım müsabakalarla farklı ülkeleri ve Türkiye'de birçok ili gördüm, kamplara katıldım. Üniversiteye devam ederek eğitimimi de tamamlıyorum. İlerleyen senelerde antrenör olarak kendi alanımda sporcular yetiştirmeye devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Koç, Almanya'da 2019'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 4'üncü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Brezilya'da 1-15 Mayıs'ta düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefiyle çalışıyorum. Ülkemizi gülle atma branşında temsil edeceğim ve madalya kazanmak istiyorum."

- "Hedefimiz altın madalya kazanmak"

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Koç'un antrenörü Sedef Habipoğlu da Fatma Gül ile yaklaşık 4 yıldır çalıştıklarını ifade etti.

Çalışmaların güzel devam ettiğini, Fatma Gül'ün Almanya'da bazı olumsuzluklar nedeniyle madalya alamadığını kaydeden Habipoğlu, "Bu yıl olimpiyatlar var, orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak istiyoruz. Hedefimiz altın madalya kazanmak." diye konuştu.

Fatma Gül'ün başarılı ve azimli olduğuna dikkati çeken Habipoğlu, sporcunun, kişiliğiyle herkese örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

- Gülle ve disk atmada Türkiye şampiyonu Fatma Gül Koç: "Brezilya'da 1-15 Mayıs'ta düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefiyle çalışıyorum"

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Niğde Brezilya

Niğde Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
12:57
İkindi
16:13
Akşam
18:48
Yatsı
20:03
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Saç dökülmesi dert olmaktan çıkıyor! Hemen başlayın

Saç dökülmesi dert olmaktan çıkıyor! Hemen başlayın

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.