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İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

25.09.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, İSKİ'nin kazı çalışması kapsamında hafriyat yüklenen kamyonet, yolda meydana gelen çökme nedeniyle düştüğü çukurdan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Erdem Çıkmazı Sokak'ta yapılan kazı çalışması sırasında kamyonete hafriyat yüklenirken yolda çökme oluştu.

Çökme nedeniyle çukura düşen kamyonetin sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Kamyonet olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Olayın yaşandığı sokak ile Acıbadem Caddesi'nde bir süre kapatılan yol, kamyonetin kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

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