İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, İSKİ'nin kazı çalışması kapsamında hafriyat yüklenen kamyonet, yolda meydana gelen çökme nedeniyle düştüğü çukurdan vinç yardımıyla çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Erdem Çıkmazı Sokak'ta yapılan kazı çalışması sırasında kamyonete hafriyat yüklenirken yolda çökme oluştu.
Çökme nedeniyle çukura düşen kamyonetin sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.
Kamyonet olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çıkarıldı.
Olayın yaşandığı sokak ile Acıbadem Caddesi'nde bir süre kapatılan yol, kamyonetin kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı
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