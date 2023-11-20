Iskra Lawrence reklam için soyundu! İç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu

Sıfır beden modelliğe meydan okuyan ve büyük beden modeller arasında önce olan Iskra Lawrance sosyal medyayı aktif kullanıyor. Instagram’da paylaştığı fotoğrafları sayesinde en büyük rüyası olan modelliğe adım atan kıvrımlı model kendi gibi olan kadınlara da ilham oluyor.



