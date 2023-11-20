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  4. Iskra Lawrence reklam için soyundu! İç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu

Iskra Lawrence reklam için soyundu! İç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu

20.11.2023 09:02 | Son Güncelleme:
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Iskra Lawrence, sıfır beden çılgınlığının yaşandığı moda dünyasında kendini kabul ettirmiş bir isim. Kendiyle barışık olduğunu her daim gösteren kıvrımlı model son olarak iç çamaşırlarıyla poz vererek dikkat çekti.

Sıfır beden modelliğe meydan okuyan ve büyük beden modeller arasında önce olan Iskra Lawrance sosyal medyayı aktif kullanıyor. Instagram’da paylaştığı fotoğrafları sayesinde en büyük rüyası olan modelliğe adım atan kıvrımlı model kendi gibi olan kadınlara da ilham oluyor.


Günün Magazin olayları

TÜM KALIPLARA MEYDAN OKUYOR

Fazla şişman olduğu gerekçesiyle 15 yaşındayken modellik ajanslarından red cevabı alan Lawrence, artık oldukça ünlü bir isim.
"Herkes beni iç çamaşırıyla gördüğü için utanır mıyım?" düşüncesine sahip olduğunu daha önce dile getiren model artık tüm kalıplara meydan okuyor.
İç çamaşırı markası için iddialı pozlar veren güzel isim yine takipçilerinden beğeni aldı.
Lawrence her kadının gerçek haliyle güzel olduğunu gösterebilmeyi amaçladığı için photoshop kullanmıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Iskra Lawrence Model moda
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