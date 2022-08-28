İşlem tamam! İşte Mauro Icardi'nin imza tarihi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'ın uzun süredir gündemine olan isimlerden Mauro Icardi transferine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa basınındaki birçok haber kaynağı yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelişine kesin gözüyle bakarken İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Mauro Icardi operasyonunda anlaşmaya varılması için PSG ile Galatasaray arasında görüşmeler devam ediyor. Ancak Icardi, sonuna kadar maksimum sayıda fırsata sahip olmak için transfer piyasasının kapanmasını beklemeyi tercih ediyor.

TARİH VERDİ!

2 Eylül’e kadar gelecek olası teklifleri bekleyecek olan Icardi istediği teklifi alamazsa o zaman rotasını İstanbul’a çevirecek. Türkiye’de transfer piyasası 8 Eylül'de kapanacağı için bu şansın devam ettiğini biliyor.