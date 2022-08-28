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İşlem tamam! İşte Mauro Icardi'nin imza tarihi

28.08.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Şu ana kadar 8 yeni isimle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da transfer operasyonu hız kesmeden devam ederken, uzun süredir listede olan isimlerin başında gelen ve transferi adeta yılan hikayesine dönen Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi transferinde mutlu son yakın. Sarı-Kırmızılılar'a gelmesi an meselesi olan Icardi için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'ın uzun süredir gündemine olan isimlerden Mauro Icardi transferine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa basınındaki birçok haber kaynağı yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelişine kesin gözüyle bakarken İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

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İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Mauro Icardi operasyonunda anlaşmaya varılması için PSG ile Galatasaray arasında görüşmeler devam ediyor. Ancak Icardi, sonuna kadar maksimum sayıda fırsata sahip olmak için transfer piyasasının kapanmasını beklemeyi tercih ediyor.

TARİH VERDİ!

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2 Eylül’e kadar gelecek olası teklifleri bekleyecek olan Icardi istediği teklifi alamazsa o zaman rotasını İstanbul’a çevirecek. Türkiye’de transfer piyasası 8 Eylül'de kapanacağı için bu şansın devam ettiğini biliyor.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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