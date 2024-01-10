İsmail Kartal 7-1'lik galibiyet sonrası kameraların karşısına geçti! Transfer ve rekor açıklaması

“BONUCCI’NİN KARİYERİ ORTADA”

Sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmeleri için İstanbul’a getirdiği İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile ilgili de konuşan Kartal, “Transfer adaylarımız vardı hepsini değerlenirdim. Başkan ve yöneticilerle yaptığım toplantıda onun için karar kıldık. Ekonomik ve kariyer, tecrübe anlamında daha faydalı olacağını düşündük. Bonucci’ye ’evet’ dedik. Bonucci’nin kariyeri ortada, uygun olup olmadığını size bırakayım. Yaptıkları da ortada” ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, orta saha transferi ve diğer mevkiler için transfer arayışlarının devam ettiğini aktardı.