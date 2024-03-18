SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İsmail Kartal maçın ardından yaşananlara dair konuştu oğluna da saldırıldığını açıkladı!

İsmail Kartal maçın ardından yaşananlara dair konuştu oğluna da saldırıldığını açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 00:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşananlara dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, oğlunun da saldırıya uğradığını duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan çirkin olaylar sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olaylara dair konuşan Kartal olayları biz provoke etmedik derken, oğluna da saldırıldığını açıkladı.

"BİZ PROVOKE ETMEDİK!"

e2ecf60b-3b0c-4adb-a491-74069769594c

"Son 3 maçımızı 2 Avrupa ve Pendik maçı, 118 kilometre üzerinden koşan bir takımım var. Çeyrek finale çıktık. Ülkemizi temsil eden tek Türk takımıyız. Buraya bu kadar yıpranmış bir takımla maça çıktık. İlk yarı oyunu planladığım gibiydi, santim santim Trabzonspor'u iyi analiz ettik. İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi, 2-0 öne geçtik. İkinci yarı başında Serdar Aziz'in kasığında problem vardı, Jayden'ı oyuna aldık. Hiç beklemediğimiz, anlam veremediğim şekilde tribün saldırısına uğradık. Kanatlarımız ve beklerimize bu kadar madde atılması oyunumuzu etkiledi. Ben kafama, vücuduma demirler, su şişeleri yedim. Biz provoke etmedik. Yere yatmadık. Saha içine atılan şişeleri ben bile dışarı attım."

"KADIKÖY'DE SEVİNMEDİLER Mİ?"

29ed661c2c234a99a422975518555f3f

"Maç 2-2 oldu. Sonradan yaptığımız hamlelerle maçı kazanmasını bildik. Maçtan sonra Trabzonsporlu oyuncuları, kendi oyuncularımı tebrik ediyordum. Oyuncularım orta sahada seviniyordu. Saha içerisine taraftarlar girdi. Saha içinde, soyunma odası koridorlarında saldırılar... Kadıköy'deki maçtan sonra Trabzonsporlu futbolcular, birbirlerini havaya atıyorlardı. Hiçbir karşılık görmeden rahat rahat stadyumdan ayrıldı. Biz burada kazanınca neden bu olaylar oluyor? İki kulüp arasında hiçbir şey yokken neden bu kadar sürtüşme var anlamış değilim. Biz namağluptuk, Kadıköy'de Trabzonspor'a yenildik, Trabzonspor'u ve Avcı'yı tebrik ettik. Onlar bizim stadyumumuzda sevindiler. Bizim sevinme hakkımız yok mu! Trabzonspor büyük camiadır, Fenerbahçe büyük camiadır. Bunların olmaması gerekir."

"MAÇIN ERTELENMESİ LAZIMDI!"

TRABZONSPOR-FENERBAHCE-(EK-FOTOGRAFLAR)_27495 (66)

"60. dakikada oyuncumun kafasına madde geldi. Maçın iptali, tehiri gerekirdi. Bu da olmadı. Maçı bitirmeye çalıştı hakemler. Biz sahanın içinde kalmaya çalıştık. Keşke böyle görüntüler olmasaydı. Ne Trabzonspor ne Fenerbahçe camiası... Maçlar devam edecek. Bunlar olmamalı. Spor, futbol dostluk, arkadaşlıktır. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Biraz daha sakin olmamız gerekiyor."

"BİZ SALDIRIYA UĞRADIK!"

TRABZONSPOR-FENERBAHCE-(EK-FOTOGRAFLAR)_27495 (60)

"Hepimiz Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Kazandık, çok önemli galibiyet, ihtiyacımız vardı. İlk yarıdaki oyunumuzla hak ettik. Sonra yaşananlardan ötürü oyun durdu. Birkaç hafta önce de burada maç oynandı. Mağlup olmalarına rağmen tribünden hiç tepki olmadı. Biz ne yaptık? Fenerbahçe'ye karşı neden böyle bir algı, böyle bir hırs var. Bize saldırı var. Biz bugün saldırıya uğradık. Tribün saldırısına uğradık. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde 3 puan aldık."

"OĞLUMUN KAFASI ŞİŞMİŞ!"

TRABZONSPOR-FENERBAHCE-(EK-FOTOGRAFLAR)_27495 (11)

"Benim kafamda şişme var. Ben alışığım. Sokakta yetişmiş biriyim. Ben Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp rol yapan biri değilim. Hayatım boyunca böyle biri olmadım. Omzumda kafamda şişlikler var ama ben yere yatmadım, öyle biri değilim. İçeride antrenörlerimin ağzı patladı, dudağı patladı, bazı antrenörlerde şişlikler var. Oğlumun kafası şişmiş. Çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak bu işler!"

Canlı Skor

İŞTE MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Trabzonspor son dakika fenerbahçe maçı devam edecek maçın da,
En Çok Okunan Haberler
Batshuayi'den Trabzonsporlu taraftara döner tekme!

Batshuayi'den Trabzonsporlu taraftara döner tekme!

TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti!

TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti!

Engin Polat'a esrarengiz telefon! Aramanın yapıldığı yer şaşkına çevirdi: 'Kasım'a kadar bekleyin...'

Engin Polat'a esrarengiz telefon! Aramanın yapıldığı yer şaşkına çevirdi: 'Kasım'a kadar bekleyin...'

Maç bitti ortalık karıştı! Livakovic'e yumruk atıldı

Maç bitti ortalık karıştı! Livakovic'e yumruk atıldı

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Trabzonspor Fenerbahçe maçında oyun durdu!

Trabzonspor Fenerbahçe maçında oyun durdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.