İspanyol hakemin kararları galibiyetin bile önüne geçti! Maçın ardından Galatasaray taraftarı kampanya başlattı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sparta Prag'ı uzatma dakikalarında Icardi'nin ayağından gelen golle 3-2 mağlup ederken, karşılaşmaya İspanyol hakem Alejandro Muniz Ruiz damga vurdu.

TÜRK TAKIMLARINA UĞURSUZ GELİYORDU

41 yaşındaki hakem, daha önce Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki 3 mücadelesini yönetmişti. 24 Ekim 2019’da Beşiktaş, evinde Braga’ya 2-1 mağlup olurken, 21 Temmuz 2021’de Galatasaray, PSV Eindhoven deplasmanından 5-1’lik yenilgiyle dönmüş; Fenerbahçe de 30 Eylül 2021’de kendi sahasında Olympiakos’a 3-0 yenilmişti.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKARDI

2 takımdan da birer kişiyi oyundan atan Ruiz, temsilcimizin birçok kez yoğun itirazda bulunmasına rağmen oyunu devam ettirirken, Sarı-Kırmızılılar uzatma dakikalarında bulduğu golle kötü şansı yenmiş oldu.

TARAFTAR KAMPANYA BAŞLATTI

İspanyol hakemin kararları taraftarın tepkisini çekerken Sarı-Kırmzılı bazı taraftarlar sosyal medya hesabından UEFA'yı etiketleyerek 'İspanyol hakem istemiyoruz' kampanyası başlattı.

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