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  4. İspanyol hakemin kararları galibiyetin bile önüne geçti! Maçın ardından Galatasaray taraftarı kampanya başlattı

İspanyol hakemin kararları galibiyetin bile önüne geçti! Maçın ardından Galatasaray taraftarı kampanya başlattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2024 23:15 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etmeyi başarırken mücadelenin İspanyol hakemi Alejandro Muniz Ruiz kararlarıyla maça adeta damga vurdu. 2 kırmızı kartın çıktığı mücadelenin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar bir kampanya başlattı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sparta Prag'ı uzatma dakikalarında Icardi'nin ayağından gelen golle 3-2 mağlup ederken, karşılaşmaya İspanyol hakem Alejandro Muniz Ruiz damga vurdu.

TÜRK TAKIMLARINA UĞURSUZ GELİYORDU

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41 yaşındaki hakem, daha önce Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki 3 mücadelesini yönetmişti. 24 Ekim 2019’da Beşiktaş, evinde Braga’ya 2-1 mağlup olurken, 21 Temmuz 2021’de Galatasaray, PSV Eindhoven deplasmanından 5-1’lik yenilgiyle dönmüş; Fenerbahçe de 30 Eylül 2021’de kendi sahasında Olympiakos’a 3-0 yenilmişti.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKARDI

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2 takımdan da birer kişiyi oyundan atan Ruiz, temsilcimizin birçok kez yoğun itirazda bulunmasına rağmen oyunu devam ettirirken, Sarı-Kırmızılılar uzatma dakikalarında bulduğu golle kötü şansı yenmiş oldu.

TARAFTAR KAMPANYA BAŞLATTI

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İspanyol hakemin kararları taraftarın tepkisini çekerken Sarı-Kırmzılı bazı taraftarlar sosyal medya hesabından UEFA'yı etiketleyerek 'İspanyol hakem istemiyoruz' kampanyası başlattı.

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