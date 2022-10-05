YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

05.10.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - İspanyol müziğinin usta isimlerinden Ekvator Ginesi asıllı Buika, İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

Grammy ödüllü sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çatısı altında düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne aldı.

Konserde, İspanyol şarkıcıya klavye ve trombonda Santi Canada, gitarda Ricardo Moreno, bas gitarda Josue Ronkio, cajonda ise Ramon Porrina eşlik etti.

- "Türkiye'yi evim gibi hissediyorum"

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Buika, İstanbul'da olmaktan ve konser vermekten büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Buika, Türk insanının güler yüzlü olduğunu ifade ederek, AKM opera sahnesi için "Çok güzel ve şaşırtıcı. İnşallah konser de harika olur. Akustiği de inanılmaz." dedi.

Türkiye'de sevilen bir sanatçı olmasının uzun bir hikayeye dayandığını aktaran İspanyol şarkıcı, şunları kaydetti:

"Buraya ilk kez bebeğimle gelmiştim. Oğlum 4 ya da 5 yaşındaydı. Herkes çok ilgiliydi. Çok fazla şefkat hissettim. İnsanlar çok sevgi doluydu. O zamandan şimdiye kadar çok sayıda Türk arkadaşlarım oldu. Son 20 yılda defalarca geldim. Türkiye'yi evim gibi hissediyorum. Ülkenizde çok fazla güler yüzlü insan var. Geleceğimle ilgili yapmak istediğim çok şey var. Yeterli vaktim olur mu biliyorum ama geleceğe yönelik çok fazla fikrim var."

Buika, Türk müziğini de çok sevdiğini belirterek, Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin yabancı sanatçıları da misafir etmesinin çok memnun edici olduğunun altını çizdi.

Birkaç kez Latin Grammy ödüllerine aday gösterilen ve 2010 Latin Grammy Ödülleri'nde "En İyi Geleneksel Tropik Albüm" ödülünün sahibi olan Buika, sahne performansıyla da konsere gelenlerin beğenisini kazandı.

Ünlü şarkıcı konserde, "Cisne Blanco", "Te Busque", "Salvaora", "No Habra Nadie en el Mundo" ve "Yo me lo Merezco" eserlerinin de arasında bulunduğu sevilen şarkılarını söyledi.

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
konser akm beyoğlu kültür yolu festivali buika

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:07
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.