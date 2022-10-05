İspanyol sanatçı Buika, AKM'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - İspanyol müziğinin usta isimlerinden Ekvator Ginesi asıllı Buika, İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

Grammy ödüllü sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çatısı altında düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne aldı.

Konserde, İspanyol şarkıcıya klavye ve trombonda Santi Canada, gitarda Ricardo Moreno, bas gitarda Josue Ronkio, cajonda ise Ramon Porrina eşlik etti.

- "Türkiye'yi evim gibi hissediyorum"

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Buika, İstanbul'da olmaktan ve konser vermekten büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Buika, Türk insanının güler yüzlü olduğunu ifade ederek, AKM opera sahnesi için "Çok güzel ve şaşırtıcı. İnşallah konser de harika olur. Akustiği de inanılmaz." dedi.

Türkiye'de sevilen bir sanatçı olmasının uzun bir hikayeye dayandığını aktaran İspanyol şarkıcı, şunları kaydetti:

"Buraya ilk kez bebeğimle gelmiştim. Oğlum 4 ya da 5 yaşındaydı. Herkes çok ilgiliydi. Çok fazla şefkat hissettim. İnsanlar çok sevgi doluydu. O zamandan şimdiye kadar çok sayıda Türk arkadaşlarım oldu. Son 20 yılda defalarca geldim. Türkiye'yi evim gibi hissediyorum. Ülkenizde çok fazla güler yüzlü insan var. Geleceğimle ilgili yapmak istediğim çok şey var. Yeterli vaktim olur mu biliyorum ama geleceğe yönelik çok fazla fikrim var."

Buika, Türk müziğini de çok sevdiğini belirterek, Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin yabancı sanatçıları da misafir etmesinin çok memnun edici olduğunun altını çizdi.

Birkaç kez Latin Grammy ödüllerine aday gösterilen ve 2010 Latin Grammy Ödülleri'nde "En İyi Geleneksel Tropik Albüm" ödülünün sahibi olan Buika, sahne performansıyla da konsere gelenlerin beğenisini kazandı.

Ünlü şarkıcı konserde, "Cisne Blanco", "Te Busque", "Salvaora", "No Habra Nadie en el Mundo" ve "Yo me lo Merezco" eserlerinin de arasında bulunduğu sevilen şarkılarını söyledi.