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Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

18.08.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta’da merkeze bağlı Deregümü köyünde ilkbahar aylarında dikilen karanfillerin hasadı başladı.

Rengarenk ürünler Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde bu sezon bin 850 dekar alanda 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor.

Isparta, karanfil üretiminde de son yıllarda önemli bir merkez haline geldi.

Tomurcuk halinde kesimi yapılarak tek tek seçilen karanfiller, demetler halinde paketleniyor. Paketlenerek hazır hale getirilen karanfil demetleri, tırlarla Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Karanfil üreticisi Mehmet Erdoğan, gazetecilere, karanfilin Deregümü köyü ve bölge için büyük bir gelir kapısı olduğunu söyledi.

Üretilen karanfilleri başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere ihraç ettiklerini belirten Erdoğan, "Karanfil üretimi köyümüze büyük bir gelir kapısı olmaya başladı. Ürettiğimiz çiçekleri başta İngiltere Hollanda olmak üzere Romanya, Bulgaristan yakın zamana kadar Ukrayna ve Rusya’ya gidiyordu, fakat savaş ortaya çıkınca ihracat durdu şu anda beklemedeyiz. Yaklaşık bölgemizde bin 850 dekar karanfil oldu. 300 milyon dal üretim yapılıyor. Ürettiklerimizin yüzde 90'ı ihraç oluyor." ifadelerini kullandı.

Karanfil üretiminin istihdama da büyük katkı sağladığını anlatan Erdoğan, Deregümü köyü olmak üzere bölgede karanfil üretimi yapan seralarda toplam 3 bin kişi çalıştığını sözlerine ekledi.

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

Isparta'da 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor

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Anahtar Kelimeler:
Isparta İhracat karanfil

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