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Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

07.10.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

Isparta'da Mevlid Kandillerinde, 4,5 asırlık çeşmeden Osmanlı geleneği olan ballı şerbet ikramı yapılıyor.

Isparta Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla Mimar Sinan Camisi önündeki çeşmeden ballı şerbet ikram etti.

Etkinlikte Türkiye İlahiyatlar Derneği Isparta şubesindeki görevliler, musluktan bardaklara doldurdukları ballı şerbetleri, ibadetini yapan cemaate ve vatandaşlara dağıttı.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, AA muhabirine, geleneğin 1570'lere uzandığını söyledi.

Her yıl Mevlid Kandillerinde Mimar Sinan Camisi önünde şerbet ikramı yapıldığını belirten Gözgün, "450 yıl öncesinden bugüne bu şekilde gelmiş. Bizler göreve geldiğimiz zamanlarda maalesef bu geleneğin ihmal edildiğini gördük. Başkanımız Şükrü Başdeğirmen de 'yıllarca süregelmiş geleneği yaşatmamız lazım.' dedi ve geçtiğimiz yıl başladık." diye konuştu.

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

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Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili Isparta çeşme ikram

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