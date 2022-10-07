Her yıl Mevlid Kandillerinde Mimar Sinan Camisi önünde şerbet ikramı yapıldığını belirten Gözgün, "450 yıl öncesinden bugüne bu şekilde gelmiş. Bizler göreve geldiğimiz zamanlarda maalesef bu geleneğin ihmal edildiğini gördük. Başkanımız Şükrü Başdeğirmen de 'yıllarca süregelmiş geleneği yaşatmamız lazım.' dedi ve geçtiğimiz yıl başladık." diye konuştu.

Isparta'da 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor

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