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Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

26.09.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı, tamamlanan iş yerleri sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Kent merkezinde 16'sı tescilli, 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Pazarı'nda, Isparta Belediyesince sürdürülen restorasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Yeni görünümüyle şehre renk katan çarşıdaki ikinci etap çalışmaların da 10 gün içinde tamamlanacağı belirtildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çarşıyı gezerek çalışmaları inceledi.

Tarihi Üzüm Pazarı'nın 1561 yılında Mimar Sinan Camisi'ne gelir elde etmek için yapıldığını ifade eden Başdeğirmen, "O dönemden bu yana ara ara bakımlar yapılarak çarşının ayakta kalması sağlanmış. Biz de tarihi dokularını tam olarak ortaya çıkarabilmek için restorasyon çalışması yapıyoruz. Tarihi yapıları, üzerindeki farklı işlemleri kaldırılarak eski haline getiriyoruz. Çalışmalarımız bitme aşamasında, çok da güzel oldu. En kısa zamanda diğer etaplara da başlayacağız. Mayısa kadar buraları bitirerek tamamen hizmete açmış olacağız." diye konuştu.

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

Isparta'da 461 yıllık Tarihi Üzüm Pazarı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

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Anahtar Kelimeler:
Tarih Isparta restorasyon isparta belediyesi

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