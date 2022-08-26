Isparta'da "Domates ve Karanfil Festivali" başladı

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde "Domates ve Karanfil Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Mehter takımı eşliğinde AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Deregümü köyü muhtarı Ali Toprakçı'nın katıldığı yürüyüşün ardından köy meydanında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Deregümü köyündeki festivalde yaptığı konuşmada, Türkiye'de en çok yakınılan durumlardan birisinin köylerden göç vermek olduğunu söyledi.

Genç nüfusu köylerde tutmakta zorlanıldığına dikkati çeken Baruş, "Tabii ki bunun sebepleri var. Tarımsal arazilerin aşırı şekilde bölünmesi, parsel büyüklüğünün her geçen gün azalması ve bu parsellerden elde edilecek gelirin de düşmesiyle birlikte gençlerimiz geleceğini şehirlerde arıyor. Başkasının yanında çalışarak cüzi ücretlerle yaşamını devam ettirmekte buluyor." diye konuştu.

Göç sorunun Isparta'da da olduğunu belirten Baruş, "Çünkü Isparta'da parsel başı büyüklük ortalama 2,8 dekar. Türkiye ortalamasının da altında. Bu kadar küçük arazilerin olduğu bu kadar bölünmenin olduğu tarımda ekstansif tarım dediğimiz tarım türünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Buna en güzel örneklerden birisi bu köy, Deregümü köyüdür." ifadelerini kullandı.

Köyde 750 dekar araziden 10 bin ton domates üretildiğini belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Köylülerimizin geliri birim başına son derece artmış durumda. Deregümü'nün artık göç gibi bir problemi yok. Gençlerimiz seralarda çalışıyor, üretim yapıyor, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyor ihracatına katkı sunuyor. Kadın çiftçilerimizi kutluyorum, çünkü onların emeği olmasa bu üretim gerçekleşemez. Evdeki işleri de gören onlar, tarlaya gidip çalışanlarda onlar, erkeğine destek olan da onlar. Bu üretim heyecanı bizleri gelecek adına çok çok sevindiriyor. Böyle çalışkan bir köye destek vermek kamu kurumları ve bu kurumların amiri olarak bizlerin görevidir."

Festivalde kapsamında Ayna grubu ve Ali Kınık konser verecek.

Bu arada, Vali Baruş ve beraberindekiler, köye gelen doğal gaz için düzenlenen açılış törenine de katıldı.