Isparta'nın "son yorgan ustası" mesleği yok olsun istemiyor

Isparta'da yok olmaya yüz tutan el sanatlarından yorgancılığın son temsilcilerinden 68 yaşındaki Fehmi Demirsöken, fabrika üretimi nedeniyle azalan talebe rağmen mesleğine devam ediyor.

Babasının isteğiyle 14 yaşında çırak olarak başladığı yorgancılığı hala sürdüren Demirsöken, Yayla Mahallesi'ndeki dükkanında mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Demirsöken, AA muhabirine, babasının çırak olarak verdiği iş yerinde usta olduğunu söyledi.

Usta olduktan sonra kendi iş yerini açtığını belirten Demirsöken, "Mesleğe başladığım günden beri el sanatımı icra etmeye devam ediyorum. Isparta'da bu işi yapan son kişi ben kaldım." dedi.

Demirsöken, mesleğini sürdürecek çırak ve kalfa bulmakta zorlandığını ifade etti.

İlk dönemlerinde iş yerinde 8 çırak ve 8 kalfanın çalıştığını kaydeden Demirsöken, "İş yerimiz fabrika gibi işliyordu. Artık hiç çırak yetişmiyor, bu duruma çok üzülüyorum. Yorgancılık mesleği ölüyor. Aileler okullar tatilken mutlaka çocuklarını bu tür el sanatlarına yönlendirsin. Bu sayede biz ustalar çırak yetiştirelim ve mesleklerimiz ölüp gitmesin." diye konuştu.