Isparta'ya dönen hacı kafilesi sevinç gözyaşlarıyla karşılandı

Kutsal topraklarda hac görevini tamamlayarak Isparta'ya dönen kafile, otogarda gözyaşlarıyla karşılandı.

Kente dönen 50 hacı, Isparta Terminal Camisi'nde bekleyen yakınlarıyla hasret giderdi. Kucaklaşan hacılar ve yakınları sevinç gözyaşları döktü.

Kafilede yer alan Burak Er, gazetecilere, kutsal topraklardan ayrıldıkları için çok üzüldüklerini ve duygulandıklarını söyledi.

Hac vazifesini yerine getirdiği için mutlu olduğunu dile getiren Er, "Allah herkese gitmeyi görmeyi, oralardaki ibadetleri yerine getirebilmeyi nasip eylesin. Kutsal topraklara kesinlikle gençken gidip ibadetlerini yerine getirsinler." dedi.

Hacılardan Muharrem Akgün ise 12 yıl bekledikten sonra hac ibadetini yerine getirmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Halkımıza, Isparta'ya oranın kokusunu getirdik. Tüm vatandaşlarımızın oraları görüp yaşaması gerekiyor. Gençken gitmek oraları doya doya yaşamak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kafilenin başkanlığını yapan Isparta Müftülüğü görevlisi Mehmet Yüceer de güzel bir ibadeti yerine getirdikten sonra Türkiye'ye döndüklerini anlattı.

Salgın nedeniyle ara verilen hac vazifesini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını kaydeden Yüceer, "Hasretimiz sonunda bitti. 2 yıldan bu yana bekleyen hacılarımızı kutsal topraklarımızla buluşurduk. Allah gidemeyen vatandaşlarımıza gitmeyi nasip eylesin." dedi.