İstanbul Barosu'nun yönetimine aday olan Bağımsız Avukatlar projelerini anlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda aday olan Bağımsız Avukatlar (BAK), hedeflerini ve projelerini düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.

Fatih'te bir otelde düzenlenen basın toplantısına BAK'ın İstanbul Barosu Başkan adayı avukat Gülden Sönmez'in yanı sıra yönetici adayları ve avukatlar katıldı.

Sönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük barosunun genel kurula gittiğini, birçok soruna çözüm olacak bir genel kurul olmasını umut ettiklerini söyledi.

Genel kurula katılımın yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Sönmez, meslektaşlarının yoğun katılım sağlaması için özel çaba sarf edeceklerini belirtti.

Sönmez, Bağımsız Avukatlar'ın projelerine ilişkin şunları söyledi:

"İstanbul Barosu, üyesi ötekisi olmayan, karşı tarafı olmayan, yargının sorunlarına daha fazla avukatın katılımıyla çözüm üretmeye çalışan bir anlayışla gelmek istiyor. Hukuk eğitiminden başlamak üzere mesleğimizin, meslektaşlarımızın, yargının gerçekten çok can yakıcı sorunları var. İntihar eden avukatlar sürekli gündemimizde. Ofislerinde hayatını kaybeden avukatlar sürekli gündemimizde. Haciz mahallinde veya görevini yaparken farklı saldırılara, baskılara maruz kalan, saygısız davranışları yutmak zorunda bıraktırılan avukatlar sürekli gündemimizde."

Stajyer avukatların İstanbul'da sorunlar yaşadıklarını anlatan Sönmez, "Staj yapacak ofis bulmakta, mesleği öğrenecek imkan ve ortam bulmakta zorlanıyorlar. Genç meslektaşlarımız bir taraftan ekonomik krizlerle boğuşurken bir taraftan avukatlık mesleğinin onurunu ve heyecanını kaybetmeden bu süreci geçirmeye gayret ediyorlar. Biz, Avukatlık Kanunu'na ve mevzuatına baktığımız zaman sorunlarımızı çözmekten ne kadar uzak bir mevzuat ve yönetim biçimine mahkum edildiğimizi görüyoruz. Bütün bunların çözümünün aslında daha katılımcı, daha iyi organize edilmiş ve daha çok avukatın aktif olduğu, daha güçlü bir baroyla mümkün olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Bağımsız Avukatlar'ın çözüm önerileriyle İstanbul Barosu'nun yönetimine talip olduğunu kaydeden avukat Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle ücret karşılığı bir avukatın yanında veya tüzel kişilerin bünyesinde çalışan meslektaşlarımızın sayısı çoğunluğa ulaştı. Ücret karşılığı çalışan meslektaşlarımızı bağlı veya işçi olarak tarif etmek istemiyoruz. Avukatlık faaliyetinin bağımsız niteliği ilkesinin ücretli çalışmayla değişemeyeceğine inanıyoruz. Ücretli çalışan avukatlar için 'Mesleğin sorumluluğu sende. Avukatlık ücretiyse işveren avukatta' şeklinde kabul ancak avukatların en büyük örgütlenmesi olan barolar tarafından değiştirilebilir. Ücret karşılığı çalışan avukatların bağımsız faaliyetleri ve meslek kurallarıyla garanti edilecektir."

Sönmez, avukatlık asgari ücret tarifesi ve CMK görevlendirmelerinde ekonomik gelişmelerin tarifeye yansımasının aylık olarak düzenlendiği bir sistem getirmek için bir projelerinin bulunduğunu söyledi.

Avukatların güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sönmez, saldırıların son yıllarda arttığını, bu nedenle acil güvenlik hattı kurmayı planladıklarını ve haciz mahalleri ile çeşitli ortamlarda gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanacağını kaydetti.

Adliyelerde kimliklerinin geçmediği koridorların bulunduğunu söyleyen Sönmez, bu durumun çözülmesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarını anlattı.

Sorunların büyük olduğuna işaret eden Sönmez, "İdeolojik kamplaşmaların, tartışmaların, polemiklerin dışında yargının tüm mercileri tarafından, siyasi iktidar her kim olursa olsun, kim tarafından Türkiye yönetilirse yönetilsin, her bir insanımızın en kıymetli hakkı olan adalete erişimin yegane ve en güçlü aktörü olan avukatın ve barosunun güçlü olduğu bir dönemin gelmesini arzu ediyoruz." dedi.

Avukat Sönmez, avukatlar için yapacakları çalışmaların detaylarını da paylaştı.