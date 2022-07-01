YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

01.07.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İSTANBUL (AA) - DenizTemiz Derneği (TURMEPA), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamda dernek yetkilileri ile Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği üyesi dalgıçlar Üsküdar sahilinde bir araya geldi.

TURMEPA çevre projeleri sorumlusu Çevre Mühendisi Dağhan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin 28 yıl önce denizlerin korunması ve gelecek nesillere mavi kalması için kurulduğunu söyledi.

Bu alanda temizlik, eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Yazıcı, "Bugün burada çıkacak atıklarla göreceğiz ki günlük hayatımızda sürekli kullandığımız şeyler aslında denizin altına ulaşıyor, yani denizdeki kirlilik yüzde 80 oranında karadan kaynaklamıyor." dedi.

İhtiyaç olan kadar tüketim, sıfır atık ve "sıfır atık mavi" felsefesinin kalıcı hale gelmesi gerektiğini belirten Yazıcı, "Okyanuslarımız, denizlerimiz bizim için çok önemli. Çünkü aldığımız iki nefesten birini aslında denizlerimiz sağlıyor. Hep ormanlar akciğerlerimiz, deriz ama aslında yüzde 50 ile yüzde 70 oranında oksijenimiz denizlerden gelir. Dolayısıyla okyanus ve denizlerimizi yaşamak, bu gezegende varlığımızı devam ettirmek için korumak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Etkinlikte, dip temizliği için dalgıçlar çuvallarla suya daldı. Bir süre sonra yüzeye çıkan dalgıçlar farkındalık amacıyla üzerinde "Deniz Varsa Hayat Var" yazılı pankart açtı.

Dalgıçların deniz dibinden topladığı maddeler kaldırımda sergilendi. Toplanan maddeler arasında araç lastiği, ütü ve alkol şişelerinin olduğu görüldü.

Dalgıçlardan Kaan Döşdemir deniz dibinde insan eliyle atılan bir sürü atık olduğunu belirterek, "Bunları bizim 15 dakikalık bir dalışla toplamamız, tamamını temizleme ihtimalimiz sıfır. Sonuç itibariyle temizlemekten ziyade hiç kirletmememiz gerekiyor. Bunu bir farkındalık yaratmak için zaten sürekli yapıyoruz. Atıkların çok cüzi bir bölümünü burada görüyorsunuz." diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:29
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.