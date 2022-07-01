İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İSTANBUL (AA) - DenizTemiz Derneği (TURMEPA), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamda dernek yetkilileri ile Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği üyesi dalgıçlar Üsküdar sahilinde bir araya geldi.

TURMEPA çevre projeleri sorumlusu Çevre Mühendisi Dağhan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin 28 yıl önce denizlerin korunması ve gelecek nesillere mavi kalması için kurulduğunu söyledi.

Bu alanda temizlik, eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Yazıcı, "Bugün burada çıkacak atıklarla göreceğiz ki günlük hayatımızda sürekli kullandığımız şeyler aslında denizin altına ulaşıyor, yani denizdeki kirlilik yüzde 80 oranında karadan kaynaklamıyor." dedi.

İhtiyaç olan kadar tüketim, sıfır atık ve "sıfır atık mavi" felsefesinin kalıcı hale gelmesi gerektiğini belirten Yazıcı, "Okyanuslarımız, denizlerimiz bizim için çok önemli. Çünkü aldığımız iki nefesten birini aslında denizlerimiz sağlıyor. Hep ormanlar akciğerlerimiz, deriz ama aslında yüzde 50 ile yüzde 70 oranında oksijenimiz denizlerden gelir. Dolayısıyla okyanus ve denizlerimizi yaşamak, bu gezegende varlığımızı devam ettirmek için korumak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Etkinlikte, dip temizliği için dalgıçlar çuvallarla suya daldı. Bir süre sonra yüzeye çıkan dalgıçlar farkındalık amacıyla üzerinde "Deniz Varsa Hayat Var" yazılı pankart açtı.

Dalgıçların deniz dibinden topladığı maddeler kaldırımda sergilendi. Toplanan maddeler arasında araç lastiği, ütü ve alkol şişelerinin olduğu görüldü.

Dalgıçlardan Kaan Döşdemir deniz dibinde insan eliyle atılan bir sürü atık olduğunu belirterek, "Bunları bizim 15 dakikalık bir dalışla toplamamız, tamamını temizleme ihtimalimiz sıfır. Sonuç itibariyle temizlemekten ziyade hiç kirletmememiz gerekiyor. Bunu bir farkındalık yaratmak için zaten sürekli yapıyoruz. Atıkların çok cüzi bir bölümünü burada görüyorsunuz." diye konuştu.