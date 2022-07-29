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İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

29.07.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

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