Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz