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  4. İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi

06.09.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki narkotik dar alan uygulamasını denetledi.

Aktaş, akşam saatlerinde geldiği mahallede denetim yapan polis ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra mahalleyi gezen Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Aktaş, daha sonra mahalleden ayrıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi

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