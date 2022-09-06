İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki narkotik dar alan uygulamasını denetledi.
Aktaş, akşam saatlerinde geldiği mahallede denetim yapan polis ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra mahalleyi gezen Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.
Aktaş, daha sonra mahalleden ayrıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz