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İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

24.07.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilini evde geçirmek istemeyen İstanbullular, aileleriyle birlikte sahil bölgelerine gitmeyi tercih etti.

Sarayburnu sahilinde sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlerken, bazı vatandaşlar güneşlenerek vakit geçirdi, bazıları da gölgelik alanlarda dinlendi.

Üsküdar Salacak sahiline de aileleriyle birlikte gelen vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken, bazıları da sahilde oturarak manzarayı izledi.

İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar sahil sarayburnu sicak

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