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  4. İstanbul'u terk edip gitti! Ceylan Ertem köy evinden detayları paylaştı

İstanbul'u terk edip gitti! Ceylan Ertem köy evinden detayları paylaştı

15.12.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ceylan Ertem kısa süre önce İstanbul'dan ayrılma kararı almıştı. Stüdyosunu da taşıdığı köy evinde huzurlu vakit geçiren Ertem merak edilen yuvasından detaylar paylaştı.

Şarkıcı Ceylan Ertem de şehir hayatından sıkılıp, soluğu doğada alan ünlüler kervanına katıldı. İstanbul'un karmaşasından kaçan Ertem stüdyosunu da köy evine taşıdı.

Simge Sağın, Yasemin Mori gibi ünlü isimler şarkıcının evini çok beğendi.

KÖY EVİNE BEĞENİ YAĞDI

Ertem, 25 Ekim'de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamasıyla, İstanbul'daki evinden taşındığını açıklayarak kiraların da arttığını söylemiş ve sitem etmişti.

"10 bin TL olması gereken evler 40 bin TL olmuş. Nasıl yaşayacağız bu şartlarla?" diyen Ceylan Ertem kedi ve köpeklerini de alarak köy evine yerlerşti. Evine stüdyoda yapan Ertem son paylaşımında evinin son halini gösterdi. 

Ertem evini paylaşarak şunları yazdı:

"Bugünün işi; yeni taşındığım evin kış bahçesini, ev stüdyosu haline getirmekti. Mikrofonlar, enstrümanlar, incik boncuk, defterler kalemler, kablolar, ödüllerimin bir kısmı ve fotoğraf makinelerimi dizmiş olmanın rahatlığı.

Yoruldum ama değdi. Artık burada yeni albüm şarkıları, diğer kayıtlar hatta hayalim duyuyor musun? çekimleri… Karda ayrı baharda ayrı güzel olacağını düşünüyorum. İlk günüm uğurlu olsun."

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