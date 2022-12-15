İstanbul'u terk edip gitti! Ceylan Ertem köy evinden detayları paylaştı

Şarkıcı Ceylan Ertem de şehir hayatından sıkılıp, soluğu doğada alan ünlüler kervanına katıldı. İstanbul'un karmaşasından kaçan Ertem stüdyosunu da köy evine taşıdı.
Simge Sağın, Yasemin Mori gibi ünlü isimler şarkıcının evini çok beğendi.
Ertem, 25 Ekim'de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamasıyla, İstanbul'daki evinden taşındığını açıklayarak kiraların da arttığını söylemiş ve sitem etmişti.
"10 bin TL olması gereken evler 40 bin TL olmuş. Nasıl yaşayacağız bu şartlarla?" diyen Ceylan Ertem kedi ve köpeklerini de alarak köy evine yerlerşti. Evine stüdyoda yapan Ertem son paylaşımında evinin son halini gösterdi.
Ertem evini paylaşarak şunları yazdı:
"Bugünün işi; yeni taşındığım evin kış bahçesini, ev stüdyosu haline getirmekti. Mikrofonlar, enstrümanlar, incik boncuk, defterler kalemler, kablolar, ödüllerimin bir kısmı ve fotoğraf makinelerimi dizmiş olmanın rahatlığı.
Yoruldum ama değdi. Artık burada yeni albüm şarkıları, diğer kayıtlar hatta hayalim duyuyor musun? çekimleri… Karda ayrı baharda ayrı güzel olacağını düşünüyorum. İlk günüm uğurlu olsun."